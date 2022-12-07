Dünya Kupası’nı kim kazanacak?

Katar’daki FIFA 2022 Dünya Kupası’nda mücadeleye devam eden sekiz takım kaldı. Veri analiz şirketi Nielsen Gracenote’a göre bu yılki dünya kupasını kazanma şansı en yüksek takım Brezilya.





Brezilya’nın kupayı kaldırma şansı yüzde 25. Çeyrek finalde rakiplerini elemeleri durumunda karşılaşacağı Arjantin’in şansı ise yüzde 20.





Son 16 maçında rakibi İsviçre’yi farklı geçen Portekiz’in şampiyon olma olasılığı yüzde 13. Hollanda ve 2018 FIFA Dünya Kupası’nın şampiyonu Fransa’nın şansı yüzde 11. İngiltere’nin ikinci kez dünya şampiyonu olma olasılığı ise yüzde 10.



Gracenote’nun dünya sıralamasına göre ilk üç sıradaki Brezilya, Arjantin ve Hollanda var. Aynı şirketin sıralamasında Portekiz dört, Fransa altı ve İngiltere yedinci sırada. Farklı hesaplama yapan FIFA sıralamasına göre Hırvatistan 12 ve Fas 14’üncü sırada.





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Öne çıkan veriler



Gracenote’un güncellenmiş tahminlerine göre dünya şampiyonu olma olasılığı en yüksek takım yüzde 25’le Brezilya. 18 Aralık21taki finalde kupayı kaldırma şansı en yüksek ikinci takım ise Arjantin.

Çeyrek finaldeki rakiplerini eleme durumunda Brezilya ve Arjantin yarı finalde karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise rakiplerini geçmeleri durumunda Euro 2016 finalinin bir tekrarı olabilir: Fransa - Portekiz.

Yarı finale yükselmesi en olası dört takım sırasıyla Brezilya, Portekiz, Arjantin ve Fransa. Ancak olasılıklara bakılacak olursa bu takımlardan bir veya ikisinin yarı finale çıkamaması sürpriz olmaz.

Finalde karşılaşması en muhtemel takımlar: Brezilya (yüzde 39) ve Portekiz (Yüzde 30). Arjantin’in şansı yüzde 31 ancak tabi önce Brezilya’yı geçmesi gerekiyor. Fransa (yüzde 27), İngiltere (yüzde 25), Hollanda (yüzde 19), Fas (yüzde 18) ve Hırvatistan (yüzde 11).

Olası 16 finalden en mümkün olanı yüzde 11,9’la Brezilya – Portekiz arasında. Sonra yüzde 10,6 ile Brezilya – Fransa, yüzde 9,7 ile Brezilya – İngiltere ve yüzde 9,4 ile Arjantin - Portekiz geliyor.

Gracenote's World Cup 2022 brackets Yarı finale çıkma ihtimalleri arasında en yüksek olanı Brezilya (yüzde 70). Sonra Portekiz (yüzde 59), Arjantin (yüzde 28) ve Fransa (yüzde 51) geliyor. En belirsiz çeyrek final Fransa ile İngiltere arasında olanı.





Çeyrek finale çıkan takımlar arasında en sürpriz olası hiç kuşkusuz Fas. Turnuva başlamadan çeyrek finale çıkma olasılık sıralamasında yüzde 16 ile 20’nci olan Fas, yine de Gracenote tarafından en iyi Afrikalı takım olarak belirlenmişti. Hırvatistan ise çeyrek final olasılık sıralamasında 12’nciydi.





Gracenote





Nielsen’in içerik çözüm firması olan Gracenote eğlence sektörü verileri derleyip analiz ediyor. Dünya çapında önde gelen medya içerik sunucularına hizmetlerini sunan Gracenote’un kullandığı teknoloji iler derece içerik derleme fırsatı sağlıyor. Ayrıca medya platformlarına meta-verileri müzik, televizyon programları, filmler ve sporla beraber sunma imkânı veriyor.







