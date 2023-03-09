Pandemi sırasında neredeyse sıfırlanan grip şiddetli bir şekilde geri dönüyor

ÖNE ÇIKANLAR Federal verilere göre Avustralya’da yılın ilk iki ayındaki grip vakası sayıları geçen yıldan yüz kat daha fazla.

Avustralyalılara mümkün olan en kısa sürede grip aşısı olmaları çağrısı yapılıyor.

ATAGI’nin yayınladığı en yani tavsiye açıklamasına göre grip aşılama kampanyası bu ay başlayabilir.

Avustralya’da grip vakalarının tavan yaptığı ve insanların grip mevsimi öncesi olası salgına karşı kendilerini koruması gerektiği belirtiliyor.





Federal verilere göre, geçen yılın ilk iki ayı ile karşılaştırıldığında 2023’ün Ocak ve Şubat aylarındaki grip vakası sayısı yüz kat arttı.





Özellikle de gençlerin aşı piyasaya sürülür sürülmez aşı olması tavsiye ediliyor.



Grip COVID’den çok farklı

COVID-19’un aksine grip salgını (influenza) daha çok gençleri daha çok etkiliyor.



Melbourne’dan pediatri doktoru Daryl Cheng pandemi sırasında ebeveynler arasında gelişen aşıya karşı artan çekince yüzünden çocukların hastanelik riskinin arttığını söylüyor.





“Grip tamamen farklı bir virüs. Özellikle beş yaş altı çocukları etkileyip hastanelik ediyor. Daha çok genç nüfusu etkiliyor” diyor.





Royal Children's Hospital Melbourne anketine göre geçen yıl Avustralyalı çocukların yarısı grip aşısı oldu.



Anket ayrıca ebeveynlerin yarısının COVID-29 ve grip aşılarının güvenli bir şekilde beraber olunabileceğini bilmiyormuş. Yüzde 43 grip aşısının pek de önemli olmadığını düşünüyormuş. Üçte biri de gribin çocukları etkileyebileceğinin farkında değilmiş.





“Yasaklar ve diğer öncelikler yüzünden birçok ebeveyn bebeklerini bir yaşından önce aşılamamış. Bu yüzden de nüfus içi bağışıklık pek de güçlü değil” diyor Cheng.



Ne zaman grip aşısı olabiliriz?

Ülkenin aşı onay kurumu ATAGI (Australian Technical Advisory Group on Immunisation) yayınladığı en son tavsiye açıklamasında bu au içinde aşıların hazır olabileceğini söyledi.



ATAGI, federal hükümete verdiği klinik tavsiyede, Avustralyalıların grip mevsimi öncesi aşı olması gerektiğini belirtti.





Avustralya’nın büyük kısmında grip mevsimi Haziran ile Eylül ayları arasında. Ancak uzmanlar bu yıl grip mevsiminin daha erken başlayabileceğini düşünüyor.





ATAGI açıklamasında COVID-19 şartlarında 2023 grip salgınının farklı ilerleyebileceğini söyledi.



Kurum 2022’nin sonlarında veya 2023’te grip aşısı olanların piyasaya çıkınca grip aşısının 2023 versiyonunu olmasını tavsiye etti.





SBS News’e açıklama yapan Sağlık ve Yaşlı Bakamı Kurumu, grip aşısının geötiğimiz yıllardaki zamanlamayı izleyeceğini belirtti. Yakın dönemde grip aşısı Nisan ayında piyasaya sürülüyor.



Chemist Warehouse 2023 aşılarının Mart ortası gibi hazır olacağını açıkladı.





Hamile kadınlar, 65 yaş üstündekiler, Aborojin ve Torres Boğazı Adalılar ve küçük çocukların grip aşıları ücretsiz.





LISTEN TO Her zamanki gibi en öldürücü hastalık kalp SBS Turkish 28/10/2022 04:38 Play





Kuzey yarımkürede tatilden dönenlerin Avustralya’ya grip mikrobu getirdiğini belirten uzmanlar, pandemi yüzünden grip mevsimi ve bilinen tüm gerçeklerin değiştiğini söylüyor.





Cheng grip aşısı olmayı ertelememek gerektiği düşüncesinde. “Aşı yeterince erken bir dönemde hazır olmazsa nüfus olarak bağışıklığımız etkilenri” diyor.



Kimler için grip riski yüksek

Geçen yıl grip şikayetiyle hastanelik olanların yüzde 56’sı 16 yaştan küçüktü. Hastanelik olma oranı en yüksek nüfus yüz binde iki bin 154’le beş ila dokuz yaş aralığındaydı.





Onları yüz binde bin 859’la beş yaş altı nüfus takip ediyordu.





Grip yüzünden bağışıklık sistemi etkilenen birçok çocuk solunum cihazına ve yemek tüplerine bağlandı. Bu da zatürre riskini arttırdı.





Cheng, “Ağır vakalarda çocukların bünyelerinin toparlanması için kalp ve akciğer cihazları ile destek gerekebiliyor. Ne yazık bazı vakalarda toparlanma olmuyor ve küçük bir oranı ölüyor” diyor.





“Ebeveynlerin bilmesi gereken şey de aşılanmanın önemi. Ağır hastalanmayı ve başkalarına bulaştırma riskini azaltıyor” diye ekliyor.



