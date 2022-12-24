Avustralya’da nasıl ambulans çağırırsınız?

ÖNE ÇIKANLAR Tıbbi acil durumlarda her zaman Triple Zero (000) hattını arayın.

Avustralya çapında herkes ambulans çağırabilir.

Ambulans çağırırken acil durum hakkında detaylı bilgi veriniz.

Ambulans hizmeti tüm eyalet ve bölgelerde ücretli.

Ambulanslar hasta veya yaralı insanlara acil tıbbi müdahalede bulunup gerektiği durumlarda hastaneye nakleder. Avustralya’da ambulansta çalışan tıp uzmanlarına paramedik adı veriliyor. Dr Simon Sawyer kayıtlı paramedik ve Avustralya Paramedik Koleji’nde eğitimden sorumlu direktör.



Ambulansı ne zaman aramalı

Dr Sawyer (000) acil yardım hattı üzerinden ambulans çağırmanız için çeşitli nedenler olabileceğini söylüyor. Birisi



kalp krizi geçiriyorsa veya kalp krizi geçirdiğini düşünüyorsanız

nedeni belirsiz göğüs ağrısı veya göğsünde baskı hissediyorsa

aniden bilincini kaybettiyse, vücudunda zayıflık, uyuşukluk hissediyorsa veya felç geçirdiyse

bıçaklanma veya ateşli silahla yaralanma gibi şiddet kurbanı olduysa

yanık kurbanıysa. Özellikle çocuklar söz konusu olunca

travmatik yaralanmalar, yüksek yerden düşme ve hastalık nöbetlerinde

ambulans aramanız gerekiyor.



Birisi ciddi bir şekilde yaralandıysa veya acil tıbbi yarıma ihtiyacı varsa acil olarak (000) hattını arayın. Credit: PixelsEffect/Getty Images Dr Sawyer bazı durumlarda hastaya ulaşmanın da zor olabildiğini söylüyor.



Eğer ulaşması zor bir yerdeyseniz, bize tam olarak nerede olduğunuzu söylemezseniz biz sizi bulamayız. Kayıtlı paramedik ve Avustralya Paramedik Koleji’nde eğitimden sorumlu direktör Dr Simon Sawyer

Bu yüzden de (000) hattını arayınca ne kadar açık ve net bilgi verirseniz o kadar iyi.





“Bir müzik festivalindeyseniz, bir süpermarketteyseniz, çiftlikte veya net yol işaretleri olmayan posta kutusunda açık adresin olmadığı bir yerdeyseniz, sizin tam olarak nerede olduğunuzu bilmemize imkân yok” diyor.



(000) acil hattını herkes arayabilir

(000) acil yardım hattını yedi gün 24 saat ev, sokak veya cep telefonlarından ücretsiz bir şekilde arayabilirsiniz.





(000) hattını faturasız kontörlü cep telefonu hattından da arayabilirsiniz. Kontör olmasına gerek yok.



(000) hizmetinden herkes yararlanabilir. Üye veya vatandaş olmanıza gerek yok. Çocuklar da yetişkinler de arayabilir. Avustralya’nın her yerinde olabilirsiniz. Tatilde olabilirsiniz. Dr Simon Sawyer.

Konuşma veya işitme engeli olanlar 106 numaralı hatta SMS yani kısa mesaj gönderebilir.



Normalde yaşamadığınız eyalet veya bölgede olabilirsiniz. Ev dışında da olabilirsiniz. Source: Moment RF / skaman306/Getty Images

(000) hattını arayınca ne olur

Acil yardım hattını aradığınızda karşınıza çıkan kişi, sorularına vereceğiniz cevaplar üzerinden durumun gerçekten acil olup olmadığını değerlendirir.





Dr Sawyer sorulara vereceğiniz cevapların kritik önemde olduğunu söylüyor.





“Mümkün olduğu kadar açık ve net olun. Paramedik olarak söylemem gerekirse, nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumu bilmek çok önemli. Mesela, ‘Araba kazası geçirdim. Eşim nefes almıyor. Eşimin göğüs ağrısı var...”





Acil hat operatörü size kaç kişinin yaralı veya hasta olduğunu da sorar.





Sawyer “Bu soru önemli. Sadece bir kişiyse tek ambulans yeterli olur. Ancak üç kişi yaralıysa tek ambulans yeterli olmaz ve daha fazlasını yollamamız gerekir” diyor.





Paramediklerin doğru tıbbi cihazları ve ilaçları yanlarında getirmesi için hastanın cinsiyeti ve yaşı da çok önemli. Buna hastanın kendini cinsel olarak nasıl tanımladığına yönelik trans veya iki cinsiyete de ait hissetmemek (non-binary) gibi bilgiler de dahil.





Dr Sawyer özelikle yaşın çok önemli olduğunun altını çiziyor. “Örneğin çok küçük bir çocuk veya çok yaşlı bir yetişkin veya ikisinin arası. Hangi dozda ne tür ilaçları kullanacağımı düşünmem gerekir. Hazırlık yapmam lazım” diyor.



Mackay (000) acil hattının her aranmasında ambulansın gönderilmediğini söylüyor. Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE

Her aramada ambulans gönderilmez

Ambulans Victoria’nın Operasyonel İletişim Müdür Vekili Lindsay Mackay (000) acil hattına gelen her aramada ambulans gönderilmediğini söylüyor.



Avustralya’da her beş acil aramadan biri ambulans gerektirmiyor. Ambulans Victoria’nın Operasyonel İletişim Müdür Vekili Lindsay Mackay

Mackay “Operatör gereken bilgiyi aldıktan sonra sistem üzerinden karar verir” diyor.





Durumunuzun acil olmadığına kanaat getirirse sizi bir doktor veya eczaneye yönlendirebilir. Yaralıysanız evinize bir hemşire veya doktor gönderebilir.



Ambulans olarak kullanılan taşıtlar

Ambulans olarak kullanılan çeşitli taşıtlar var ve hepsi de çeşlitli ihtiyaçlar için farklı teçhizat içeriyor.



Minibüs (en yaygın taşıt türü)

Dört tekerden çekişli arazi araçları

Motosikletler

Otobüsler

Uçaklar

Helikopterler

Melbourne’daki Alfred Hastanesi’ne inen bir ambulans helikopter. Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

Ön teşhis

Paramedikler olay yerine ulaştıklarında bir ön teşhiste bulunur. Sawyer, “Hastane acil sağlık hizmetleri üzerine uzmanız. Tıbbi geçmişiniz hakkında çok sayıda sorumuz olur. Alerjik oluğunuz maddeleri ve kullandığınız ilaçları öğreniriz. Tüm bu bilgiyle sıkıntınızın ne olduğu konusunda ön teşhis koyarız.





Sawyer ambulansın genelde sizi en yakın hastaneye götüreceğini ancak bunun hep olmadığını söylüyor.



Tazmanya’da yaşıyorsanız eyalet hükümeti genelde ambulans masrafını karşılar. Source: AAP / ROB BLAKERS/AAPIMAGE

Ambulans masrafını kim karşılar

Medicare ambulans hizmetlerini karşılamaz.





Ambulans ücreti hastanın kişisel durumu ve bölgeye göre değişiklik gösterir. Eyalet ambulans hizmetleri ziyaret ücreti veya kilometre başına ücret isteyebilir.



Queensland ve Tazmanya’da yaşayanlar için ambulans hizmetlerinin çoğu ücretsiz. Diğerlerinde üyelik için bir ücret ödüyorsunuz. Tabi, üye olmadan da ambulans hizmetlerini kullanabilirsiniz ancak ücretini ödemek zorunda kalabilirsiniz. Kayıtlı paramedik ve Avustralya Paramedik Koleji’nde eğitimden sorumlu direktör Dr Simon Sawyer

Dr Sawyer yaşadığınız eyaletteki ambulans hizmetini arayıp bilgi almanızı öneriyor. “İnternet sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Veya doğrudan arayabilirsiniz. Bunun için (000)’ı aramayın. Ambulans hizmetini arayıp hizmete erişebilmek için üye olmanızın gerekip gerekmediğini sorun. Size gereken bilgiyi vereceklerdir” diyor.





Üyelik pahalı değil. “Genelde kişi için yıllık 50 dolar veya aile için 100 dolar.”



Sawyer bazı özel sağlık sigortası üyeliklerine ambulans hizmetinin dahil edildiğini söylüyor.





Bulunduğunuz eyaletteki ambulans ücretleri için aşağıdaki bağlantılara dokunun.



Bazı eyaletlerde ambulans ücretleri emekliler veya indirim kartı, sağlık indirim kartı ve Gazi İşleri Kurumu Altın Kart (Department of Veterans Affairs Gold Card) sahipleri için indirimli olabilir.



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