İlk yardım bilmek hayat kurtarır: Avustralya’da ilk yardım kursları

ÖNE ÇIKANLAR Acil bir durumda hemen müdahale etmek için ilk yardım bilgisi şart.

Yetkili kurumlar tarafından kuralları belirlenmiş suni teneffüs (CPR) ilk yardım eğitimin önemli bir parçası.

İlk yardım eğitimi uzunluğu, kapsamı, formatı, müfredatı ve verilecek akreditasyona göre değişir.

Avustralya Kızılhaç’ının 2017’de yayınladığı bir araştırmaya göre halkın sadece yüzde beşinin ilk yardım eğitimi var.





The Royal Life Saving kurumuna göre ilk yardım gerektiren yaralanmaların yüzde 60’ı evde meydana geliyor. Her gün ortalama 20 Avustralyalı kalp krizinden vefat ediyor.



Tahminlere göre çalışanların sadece üçte biri işyerinde kaza anında ilk yardım yapabileceklerini düşünüyor. Yirmi yıldan fazladır acil yardım görevlisi paramedic olarak çalışan Buck Reed aynı zamanda Western Sydney Üniversitesi’nde ders veriyor.





İlk yardım eğitiminin basit yaşam destek becerileri kazandırdığını ve ayrıca insanları acil durumlara psikolojik olarak hazırlayarak kaza anında etkili müdahale edebilmelerini sağladığını söylüyor.



İlk yardım eğitimi tıbbi yardım gelmeden öncesine odaklanıyor. İnsanlar ne kadar hazırlıklıysa, ilk müdahale o kadar etkili olur. Western Sydney Üniversitesi’nden Buck Reed

“Kişinin hastalığı veya yarası çok ciddi ise, paramedicler gelmeden önce insanların anında müdahale etmesini isteriz” diyor.



Eğitim kurumu seçmek

İlk yardım eğitiminde kalp masajının (cardiopulmonary resuscitation – CPR) nasıl yapıldığı ve defibrilatörün nasıl kullanıldığı öğretilir.





Bu iki hayat kurtaran beceri kalp krizi geçiren birini ölümden döndürmeyi sağlayabilir.



2019’da Avustralya’da hastane dışında 26 bin kalp krizi meydana geldi. Kalp krizlerinin yüzde 75’inin ev veya başka özel alanlarda meydana geldiği tahmin ediliyor. Reed kalp masajı eğitiminin Australian Resuscitation Council (ARC) kuralları dahilinde gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor.





ARC ilk yardım sürecindeki kuralları belirleyen kurum. Acil Durum Tıp Koleji (College of Emergency Medicine), Ambulans Kurumları Konseyi (the Council of Ambulance Authorities) ve Royal Life Saving gibi 20 kadar farklı kuruluşu bir araya getiriyor.





“ARC kuralları farklı ilk yardım süreçlerinin en iyi tavsiyelerini bir araya getiriyor. İlk yardım kursuna gitmek isteyenler ARC kurallarına uyanı seçmeli” diyor.





Avustralya ve Yeni Zelanda Resüsitasyon konseylerinin yönetimini oluşturan İlk Yardım Alt Komitesi’nin sözcüsü cerrah Dr Finlay McNeil



İlk yardım eğitimleri genelde sınıf simülasyonları üzerinden katılımcıları acil duruma müdahaleye hazırlar. Aynı zamanda St John’s Ambulance üyesi olan Dr McNeil, Kızılhaç , Surf Life Saving ve the Royal Life Saving dahil çok sayıda kurumun ilk yardım eğitimi verdiğini söylüyor.





Bazı eyalet ve bölgelerde ambulans kurumları ve özel şirketler ilk yardım eğitimi veriyor.





“RTO (registered training organisation) statüsü olan her özel kurum ilk yardım öğrenmek için gerekli niteliklere sahiptir” diyor.



Sizin için doğru kurs hangisi?

İlk yardım kurslarının çoğu yüz yüze yapılsa da bazıları kısmen internet üzerinden yürütülebilir.



Bazı ilk yardım eğitim kurumları kursların bir kısmını video veya internet üzerinden sunuyor. Brisbane’da Kızılhaç’ın bölgesel ilk yardım müdürü olan Deb Lowe, internet ve yüz yüze karışık eğitim modellerinin farklı öğrenim ihtiyaçlarına cevap verdiğini söylüyor.





“Kursu istediğiniz zaman ve istediğiniz hızda tamamlamanızı sağlıyor. Ayrıca geri gidip bazı bilgilerin üzerinden geçmenize de izin veriyor” diyor.





İnternet üzerinden altyazılı sunum yapılabildiği için farklı dillerde de eğitim verilebildiğine dikkat çekiyor.





Ebeveynler de bebekleri veya çocukları için ilk yardım kursu tamamlamak isteyebilir.





Kursta öğretilenler:



Çocuk/bebek için kalp masajı ve ilk yardım,

Evde güvenlik ve riski asgariye indirme teknikleri,

Boğulma, astım, alerji, kanama gibi tıbbi durumlara müdahale.

Birçok kurum topluma açık ilk yardım kursları düzenliyor. Gerekli bilgi için doktorunuza, anne ve çocuk sağlığı hemşiresine başvurun. Lowe, “Kursun asıl amacı kararları güvenli ve kendimizden emin bir şekilde almamızı sağlamak ve ayrıca gerekirse acil hemşire hattı gibi ilave desteğin de olduğunu göstermek” diyor.





Avustralya’da ilk yardım sertifikalarının her üç yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Kalp masajı eğitiminin de her yıl tazelenmesi tavsiye ediliyor.





Dr McNeil etkili bir şekilde kalp masajı yapmak için tazeleme eğitiminin şart olduğunu belirtiyor.



Kalp masajı becerisi en son uyguladığınız andan itibaren zamanla azalıyor. Avustralya ve Yeni Zelanda Resüsitasyon konseylerinin yönetimini oluşturan İlk Yardım Alt Komitesi’nin sözcüsü cerrah Dr Finlay McNeil

İlk yardım kurslarının uzunluğu da değişiklik gösteriyor. Bazılarını tamamlamak birkaç saat alırken bazıları için de birkaç gününüzü ayırmanız gerekiyor. Bazıları ulusal çapta akredite ve bazıları da değil.



Avustralyalıların sadece yüzde beşinin ilk yardım sertifikasına sahip olduğu belirtiliyor. Reed işyerine uygun olması için akredite kurslara gitmek gerektiğini söylüyor.





“Kurslar belirli bir standarda göre eğitim veriyor. Eğer işyerinde uygulamaya yönelik bir gereklilik varsa, bu ihtiyaca uygun bir kursa gitmek çok önemli” diyor.





Akredite bir kursa gidip sertifika almak gerekmiyorsa, çok sayıda kâr amacı gütmeyen toplum kuruluşu ve ambulans hizmeti sunan kurumlar sürekli ilk yardım eğitimleri sunuyor.





Reed farklı seçenekleri değerlendirmenizi tavsiye ediyor.



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