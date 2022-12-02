Almanya ve Belçika Dünya Kupası’na veda ederken Fas ve Japonya son 16’da

Öne Çıkanlar İspanya ve Almanya’yı yenen Japonya grup lideri olarak çıkarken İspanya 4 puanla ikinci olarak son 16’ya kaldı.

Çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremeyen Belçika, Hırvatistan’la golsüz berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Yarın sabah G ve H gruplarından çıkanlar belli olacak.

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Japonya’nın son 16’ya kalmasını kesinleştirmek için tek bir sonuç yeterliydi. Galibiyet. Ancak rakip İspanya olunca bu o kadar da kolay değil.





Rakip 11’inci dakikada gol atınca bu daha da zorlaşıyor. Alvaro Morata, attığı golden on dakika kadar sonra takımını neredeyse iki sıfır öne geçiriyordu. Ancak yine de ilk yarı 1-0 sona erdi.





E Grubu’ndaki diğer maçta da Almanya 36’ncı dakikada Kosta Rika’nın 1-0 önüne geçince her şey olması gerektiği gibi görünmeye başladı. Dünya futbolunun iki devi son 16’ya kalıyordu.





Ancak futbol rahatlamaya ve beklentileri karşılamaya meyilli bir spor değil.





İkinci yarının altıncı dakikasında her şey değişmişti.





İkinci yarının üçüncü dakikasında sonradan oyuna giren Ritsu Doan attığı golle skoru Japonya 1 – İspanya 1 yaptı.





Ondan üç dakika sonra da belki de turnuvanın en tartışmalı kararı alındı.





Yine Doan, ceza sahasında topu ceza sahasına gönderdi. Top dışarı çıkarken Kaoru Mitoma da dışarı çıkan topu kaleciye doğru gönderdi gibi görüldü. Ao Tanaka’nın önüne düşen topu kaleye göndermesi sonrası konu video hakemine VAR’a taşındı. Herkes Mitoma’nın topu dışardan çeldiğine karar verileceğini beklerken VAR kararı golü verdi ve skor bir anda Japonya 2 - İspanya 1 oldu.





Diğer maçta da Kosta Rika 13 dakikada iki gol atıp Almanya karşısında 2-1 öne geçince E Grubu’ndaki sıralamaya göre Kosta Rika ve Japonya son 16’ya kalıyor ve İspanya ve Almanya eve dönüyordu.





Bu durum pek sürmedi ama.





Almanya maçın son 17 dakikasına 3 gol sığdırıp Kosta Rika’yı 4-2 yendi.





Almanlar için İspanya’nın bir gol atıp Japonya’yla berabere kalması kilit önemdeydi.





Japonya – İspanya maçı da 2-1 bitince, her şey gol farkına bakıyordu ve burada da ilk maçında Kosta Rika’yı 7-0 yenen büyük avantajı vardı.





İspanya ve Almanya’yı yenen Japonya grup lideri olarak çıkarken İspanya 4 puanla ikinci olarak son 16’ya kaldı.





Almanya’da 2018’den sonra 2022’de de gruptan çıkamadan Dünya Kupası’na veda etti.





Maçtan sonra konuşan İspanyol César Azpilicueta, turnuvanın ilerleyen günleri için umutlu olduklarını söyledi.



Fas gruptan çıktı

F Grubu’nda ise sürprizler devam etti.





2018’de yarı finale kadar çıkan Belçika’nın finale çıkan Hırvatistan’ı yenmesi gerekiyordu.





Belçika’nın Altın Nesli olan bu takım aynı zamanda 31 yaş ortalamasıyla turnuvanın en yaşlı takımı. Çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremeyen Belçika, Hırvatistan’la golsüz berabere kalarak turnuvaya veda etti. Yorumcular Belçika’nın Altın Nesli’nin sonuna gelindiğini belirtiyor.





Teknik direktör Roberto Martinez aynı fikirde değil. Belçika’nın yeni iyi oyuncular yetiştiğini söylüyor.





Hırvatistan ise son 16’ya kaldı ancak grup ikincisi olarak.





F Grubu’nun sürpriz lideri Fas’tı.





Kanada’yı 2-1 yenen Fas, iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puanla lider bitirdi grubu.





Son 16’da İspanya, Fas’la, Japonya da Hırvatistan’la karşılaşacak.



G ve H gruplarında Brezilya ve Portekiz rahat

Avustralya doğu kıyılarına göre yarın sabahki maçlarla Dünya Kupası’nın grup aşaması sona eriyor.





G Grubu’nda iki galibiyeti olan Brezilya zaten gruptan çıkmayı garantilemiş durumda.





Kamerun’a karşı beraberlik lider bitirmesine yetecek.





Kamerun’un çıkması için galibiyet şart. Ancak onun dışında grubun diğer maçında Sırbistan’ın İsviçre’yi yenmesi gerekiyor ve gol farkına bakılacak.





İsviçre Sırbistan’a karşı kazanırsa bir üst tura çıkıyor.





Maçlar doğu kıyılarında yarın sabah 6’da başlıyor.





H Grubu’ndaysa Portekiz – Güney Kore, Gana da Uruguay’la karşılaşacak.





İki galibiyeti olan Portekiz’in gruptan çıkması kesin. Cristiano Ronaldo’nun Güney Kore maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.





Grubun diğer maçında gerilim yüksek.





2010 Dünya Kupası’nda Uruguay Gana ile karşılaşmış ve Uruguay penaltılarla rakibini elemişti.





Maç sırasında Uruguaylı golcü Luis Suarez Gana’nın kaleye giden topunu eliyle çıkarmış ve bu yüzden kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Ancak verilen penaltıyı Gana gole çevirememişti.





Maç berabere bitince de penaltılarla Uruguay bir üst tura çıkmıştı.





Hala milli takımda olan Suarez’in yaptığını birçok kişi ahlak dışı olarak tanımlamış olsa da golcü pişman değil.





Gana maçı kazanırsa son 16’ya kalıyor.





Uruguay’ın çıkması için Gana’ya karşı kazanmaları ve Güney Kore’nin Portekiz’i yenmesi gerekiyor. Ancak bu durumda da Güney Kore ile aralarındaki averaj devreye girecek.



Socceroos destan yazıyor

Yarın sabahki maçlardan sonra son 16’lar oynanacak ve Pazar sabahı saat 06:00’da hepimiz Avustralya – Arjantin maçına kilitlenmiş olacağız. Genel olarak Lionel Messili Arjantin karşısında Socceroos’a şans tanıyanlar çoğunlukta değil.





Avustralya’nın Danimarka’ya karşı aldığı galibiyetin kahramanı Mat Leckie için bu sıkıntı değil. Beklentilerin düşük olmasının avantaj olduğunu söylüyor.





Maç Avustralya doğu kıyılarında 4 Aralık Pazar saat 06:00'da başlıyor.



