AUKUS nükleer denizaltı projesinin konuşulmayan hedefi Çin

Australia's leader Anthony Albanese and US President Joe Biden (AAP).jpg

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Avustralya tarihinin en kapsamlı savunma projelerinden biri dün imzalandı. ABD, Britanya ve Avustralya beraber nükleer denizaltın üretecek ve ayrıca Hint-Pasifik bölgesinde artan Çin tehdidine karşı önümüzdeki yıllarda ABD ve Britanya’da ait nükleer denizaltılar da Perth’de konuşlanacak.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Başbakan Anthony Albanese, ABD Başkanı Joe Biden ve Britanya Başbakanı Rishi Sunak’ın Santiago’da katıldığı törenle uzun süredir beklenen AUKUS nükleer denizaltı projesinin detayları belli oldu. Üst düzey bir hükümet yetkilisi projenin toplam 268 milyar ila 368 milyar dolar arasında bir maliyeti olacağını açıkladı.
  • Denizaltılar nükleer enerjiyle çalışacak ancak nükleer silahlara sahip olmayacak. 2040’larda Güney Avustralya’daki Osborne Tersanesi’nde 3 yılda bir denizaltının üretilmesi hedefleniyor.
  • 2027’den itibaren Perth’de Britanya’ya ait Astute ve ABD’ye ait Virginia sınıfı denizaltılar Hint-Pasifik bölgesinde devriye gezecek. Başbakan Yardımcısı Richard Marles yaptıklarının İkinci Dünya Savaşı’ndan beri görülmemiş bir silahlanma sürecine karşı yapıldığını söyledi.
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