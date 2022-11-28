Avustralya Danimarka maçına hazırlanırken İspanya ve Almanya yenişemedi

Öne Çıkanlar Avustralya’nın dünya kupasında devam edebilmesi için Tunus karşısında en az bir puan laması gerekiyordu ve daha iyisini yaptılar. Başta biraz zorlansa da Socceroos üç puan almasını bildi.

FIFA sıralamasında ikinci olan Belçika sürpriz bir şekilde Fas’a 2-0 yenildi ve bir süt tura geçme şansını zora soktu.

Katar’daki Dünya Kupası birinci haftasına girerken şimdiye kadar oynanan en önemli maç büyük ihtimalle İspanya ile Almanya arasındaydı.

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Avustralya saatiyle 26 Kasım Cumartesi akşamı Tunuslu bir defans oyuncusundan seken topa kapa atan Mitchel Duke da inanılmaz bir isabetle kalecinin ulaşamayacağı bir yere topu göndererek Avustralya’nın öne geçmesini sağladı. İkinci yarıda bazı stresli anlar olsa da Socceroos skoru korumasını bildi. Bu Avustralya’nın Dünya Kupalarında kazandığı üçüncü maç olarak tarihe de geçti.





2006’da gruplardan çıkan Avustralya bu başarıyı tekrarlayabilecek gibi görünüyor.





Avustralya doğu kıyıları saatiyle perşembe sabah 02:00’de Avustralya gruptaki son maçı için Danimarka’nın karşısına çıkıyor. Danimarka karşısında bir galibiyet veya beraberlik gruptan çıkmasına yetecek.





Grupta Danimarka’yı 2-1 yenen Fransa çıkmayı garantilemiş durumda.





Avustralya 2018 dünya kupası grup maçlarında da Danimarka’yla karşı karşıya gelmiş ve 1-1 berabere kalmıştı.





Hafta sonunda oynanan diğer maçlardan en öne çıkanlardan biri Arjantin Meksika2’ydı. Sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan’a yenilen Arjantin de zor anda bir süperstar öne çıktı.





Lionel Messi 64’üncü dakikada maçın ilk golünü attı sonra da 87ünci dakikada Enzo Fernandez’in attığı golün asistini yaptı. Ve iki kez dünya şampiyonu olan Arjantin bu dünya kupasındaki llk galibiyetini aldı.





E Grubunda ise Almanya2yı 2-1 yenen Japonya, İspanya’ya 7-0 yenilen Kosta Rika’yla karşılaştı.





İlk maçı kaybeden Almanya ise İspanya karşısında maçın son dakikalarında attığı golle beraberliği kurtarıp gruptan çıkma fırsatını son maça taşıdı.



