Avustralya merkez bankasından sürpriz faiz artışı

RBA REVIEW

A general view of the Reserve Bank of Australia headquarters in Sydney, Thursday, April 20, 2023. (AAP Image/Flavio Brancaleone) NO ARCHIVING Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE/AAPIMAGE

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Merkez bankası dün piyasaları şoke eden bir kararla geçen ay sabit tuttuğu politika faizini yeniden artırdı. Faiz yüzde 3,6’dan 3,85’e yükseldi. Faizler görece hala düşük olsa da 11 yılın en yüksek seviyesinde. Karar gelecek Salı açıklanacak yeni bütçeden günler önce geldi.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Reserve Bank of Australia yani Avustralya Merkez Bankası’nın Başkanı Philip Lowe yüzde 7 olan enflasyonun hala fazlasıyla yüksek olduğunu ve önümüzdeki dönemde faiz artışlarının devam edebileceğini söyledi.
  • 10 ay üst üste politika faizini artıran merkez bankası geçen ay sabit bıraktıktan sonra dün kaldığı yerden devam etti. Yüzde 3,85’lik yeni faiz Nisan 2012’den beri en yüksek seviye.
  • Birçok yardım kuruluşu mevcut durumun, COVID-19 döneminden bile beter olduğunu söylüyor.
Federal hazine Bakanı Jim Chalmers kararın konur kredisi ödemelerini artırıp milyonlarca insanı sıkıntıya sokacağını kabul ederken enflasyonun en büyük tehlike olduğunu hatırlattı.

Önümüzdeki aylarda konut kredilerinin sabit faizli dönemi bitecek insanlar için faiz artışları büyük bir ödeme krizi yaratacak.

Merkez Bankası Kurulu, yayınladıkları açıklamada, enflasyonu hedeflenen seviyeye indirmek için faiz artışının gerekli olduğunu belirtti. Enflasyon oranı yüzde 7,8’den 7’ye düşse de merkez bankası azalmanın hızlı bir şekilde devam etmesini istiyor.
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Faiz artışından etkilenenler sadece konut kredisi olanlar değil.

Smith Family gibi Avustralyalı yardım kuruluşları 1,2 milyon Avustralyalı ve çocuklarının mevcut hayat pahalılığından etkilendiğini belirtiyor.

Birçok yardım kuruluşu mevcut durumun, COVID-19 döneminden bile beter olduğunu söylüyor.
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