Avustralya’da para cezasına çarptırıldınız: Şimdi ne yapmanız gerekiyor?

ÖNE ÇIKANLAR Ödenmemiş para cezalarının olumsuz sonuçları arasında ehliyetinizin askıya alınması veya mülkünüze el konması bulunuyor.

İşlenen suçlardan dolayı verilen para cezalarına itiraz etmeden önce yasal destek almanız tavsiye ediliyor.

Ödeme seçenekleri hakkında eyaletinizin ilgili resmi kurumundan bilgi alabilirsiniz.

Avustralya’da birçok insanın para cezasını ödememenin ciddi sonuçları hakkında bilgisi yok. İlave maliyet dışında ehliyetinizin askıya alınması veya mülkünüze el konması gibi ciddi sonuçları olabilir.





Aşırı hız veya kırmızı ışıkta geçmenin neden olduğu trafik cezalarından geçerli bileti olmadan toplu taşım araçlarını kullanmaya kadar türlü nedenlerden dolayı para cezasına çarptırılabilirsiniz.





Park cezaları ve paralı yol ücretini ödememek de sık rastlanan cezalar.





Wollongong Üniversitesi’nden Hukuk Profesörü Julia Quilter “Para cezası uygulayabilecek bir dizi kurum bulunuyor. Hayatımızın birçok alanı para cezaları üzerinden sıkı kurallara tabidir” diyor.



Avustralya’da polis uygun kask kullanmadan bisiklete veya skootera binenleri durdurup para cezası uygulama yetkisine sahip. Credit: Steve Waters/Getty Images Jüri görevine gitmemek, kamuya açık alanda küfür, seçimlerde oy kullanmamak, izin verilmeyen bölgede sigara tüketmek veya yasak alana çöp dökmek para cezası gerektiren suçlardan bazıları.





Avustralya’da nerede yaşadığınıza bağlı olarak farklı kamu kurumları para cezalarının uygulanması ve işleme alınması süreçleri ile ilgileniyor. (Tam liste için makalenin sonuna gidiniz)



Avustralya’da para cezası alırsam ne yapabilirim?

Genelde para cezası ihbarnamesi alan kişinin iki seçeneği bulunuyor. İlk seçenek para cezasını ödemek. Diğeri, mahkemede veya ilgili kurum üzerinden yeniden değerlendirme talep ederek itiraz etmek.



Sokakta yere yazılan tasmasız köpek dolaştırmanın 200 dolarlık para cezası uyarısı. Bazı belediyelerin sınırları dahilinde yaşayan ev hayvanlarına yönelik yasaları bulunuyor. Source: Moment RF / Simon McGill/Getty Images Quilter para cezası uygulanan ihlallerin savunulması çok zor olduğu için ceza alan kişilerin birçoğunun mahkemeye çıkmayı tercih etmediğini söylüyor. Ayrıca, para cezası mahkemece onaylanırsa bu kişinin adli siciline işlenir.





“Bazen insanlar para cezasını bir fatura gibi görünüyor. Ancak Avustralya’da bunlar suç. Bunu anlamak çok önemli çünkü bazı ülkelerde bunlar idari cezalar olarak görülüyor” diyor.





Legal Aid NSW kurumundan para cezası uzmanı Kirsty Harrison, özellikle vize ile Avustralya’da yaşayanlar için, konuyu mahkemeye götürmeden önce bir avukattan tavsiye almanın öneminin altını çiziyor.



Eğer mahkeme itirazınızı kabul etmezse sizi suçlu bulabilir. Bu mahkûmiyet kararı ise vize için gereken davranış kurallarını ihlal edebilir. Legal Aid NSW kurumundan Avukat Kirsty Harrison

Eyalet veya bölgenizde para cezalarını toplamakla sorumlu kurum size taksitle ödeme seçeneği sunabilir.





New South Wales eyaletinde kişiler Revenue NSW ’e başvurabilir.





Harrison “Ödeme planları, çalışma ve geliştirme emirleri ve silme başvuruları gibi seçenekler mevcut” diyor.





“Verebileceğimiz en önemli mesaj: Para cezanızı unutmayın. Ya yerel hukuk merkezinize başvurun veya New South Wales eyaletindeyseniz LawAccess ’e gidip yardım isteyin” diyor.



Park cezaları genelde yerel belediyelerce uygulansa da bazı hastane ve üniversitelerin de bu yönde yetkisi vardır. Credit: SDI Productions/Getty Images

Ödememenin sonuçları

Ödenmemiş para cezalarının günü geçmez. Gecikme bedeli gün geçtikçe artar.





Victoria dahil Avustralya çapında belirtilen güne kadar para cezasını ödemeyenler ilave ücretlere ve mülke el konması veya banka hesabından gereken meblağın kesilmesi gibi yasal takibe tabidir.





Fines Victoria ’nın Başkan Yardımcısı Vekili Craig Howard, “Yasal uygulamalar arasında şerifin aracınızın tekerine kilit koyması gibi eylemler var” diyor. “Veya Fines Victoria’nın direktörü cezayı ödeyene kadar ulaştırma kurumundan aracınızın kaydını veya ehliyetinizi dondurmasını isteyebilir.”



Avukat Harrison NSW eyaletinde arabayla ilgili olmayan suçlarda bile ehliyete yönelik cezai işlem yapılabileceğini söylüyor. Source: Moment RF / Simon McGill/Getty Images Ehliyetin askıya alınması veya iptali, suçun niteliği ne olursa olsun ödenmemiş para cezalarının tahsil edilmesi için kullanılan uygulamalardan biri.





Harrison “Herhangi bir para cezasının karşılığında yapılabilir” diyor.



Oy vermediğiniz için para cezasına çarptırılırsınız. Cezayı ödemezseniz de para cezası aldığınız suçla ilgisi olmasa da ehliyetiniz askıya alınır. Legal Aid NSW kurumundan Avukat Kirsty Harrison

Ödenmemiş para cezalarının gençler ve aileleri için ciddi sonuçları olabilir.





Prof. Quilter “Ödenmemiş cezaları varsa araç kullanma izni (learner’s permit) alamazlar veya sürücü kursuna katılamazlar” diyor. “Ebeveyn para cezasını ödeme sorumluluğunu üstlenebilir. Ancak ebeveynin para cezasını ödeyecek durumu yoksa bu genç için büyük sıkıntı yaratır” diye ekliyor.



Otobüs, tren veya tramvayda ayağınızı yer dışında bir yere koymanızın para cezası var. Source: Moment RF / Belinda Howell/Getty Images Para cezası söz konusu olduğunda zamana karşı yarışıyorsunuz.





Örneğin Victoria’da bir trafik suçundan dolayı ceza aldıysanız ve aracın sürücüsü o anda siz değilseniz, ilgili kurumu doğru sürücüye yönlendirmeniz için 28 gününüz var. Howard, “Eğer ilgili kurum yönlendirmenizi kabul ederse cezanız iptal edilir ve yönlendirdiğiniz kişi adına yeniden uygulanır” diyor.





Cezayı son gününe kadar ödememeniz veya başka bir alternatif süreç başlatmazsanız, ilave bir ücretle beraber ceza hatırlatma ihbarnamesi yollanır. Artık yönlendirme bir seçenek değildir.



Eğer hatırlatma ihbarnamesini de dikkate almazsanız para cezası infaz uygulama sürecine devredilir. Bu süreçte ehliyetin askıya alınması dahil çeşitli işlemler uygulanabilir. Fines Victoria’nın Başkan Yardımcısı Vekili Craig Howard

Para cezası ihbarnamesi gelince cezayı ödemek, itiraz etmek, hata olduğu için düzeltmek, cezayı taksitlendirmek, ilgili kurumlarla seçenekleri tartışmak gibi haklarınız var. Ancak Howard, ne olursa olsun hemen eyleme geçmenizi tavsiye ediyor.

