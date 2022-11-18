SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 18 Kasım 2022

SBS Türkçe

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SBS Türkçe Canlı

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Published 18 November 2022 at 3:32pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 18 November 2022 at 3:32pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • FIFA 2022 Dünya Kupası bu Pazar başlıyor. Avustralya milli takımı Socceroos’u destekleyenlerin de bu aralar yola çıkması bekleniyor ancak bu turnuva öncekilere benzemeyecek. Katar’daki turnuvada alkol sadece kısıtlı yerlerde satılacak ve bu yerlerde de son derece pahalı olacak.
  • İstiklal Caddesi’nde patlayıp altı kişinin ölümüne yol açan bombalamada failin saatler içinde yakalanması cevapladığından daha fazla soru yarattı. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için gündemi değerlendirdi.
FIFA DÜNYA KUPASI

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını CANLI ve ÜCRETSİZ olarak SBS Radio’da dinleyebilirsiniz


SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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FIFA DÜNYA KUPASI

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını SBS’te CANLI ve ÜCRETSİZ izleyebilirsiniz

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