SBS Türkçe Canlı – 18 Kasım 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- FIFA 2022 Dünya Kupası bu Pazar başlıyor. Avustralya milli takımı Socceroos’u destekleyenlerin de bu aralar yola çıkması bekleniyor ancak bu turnuva öncekilere benzemeyecek. Katar’daki turnuvada alkol sadece kısıtlı yerlerde satılacak ve bu yerlerde de son derece pahalı olacak.
- İstiklal Caddesi’nde patlayıp altı kişinin ölümüne yol açan bombalamada failin saatler içinde yakalanması cevapladığından daha fazla soru yarattı. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için gündemi değerlendirdi.
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca ’tan takip edebilirsiniz.
Advertisement