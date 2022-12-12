Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı

Öne Çıkanlar Sekiz yıl önce 2014 Dünya Kupası’nda Hollanda’nın final rüyasını söndüren Arjantin bu sefer çeyrek finalde aynısını yaptı. Karşılaşmanın normalden sert olmasına kimse şaşırmadı ancak maç sırasında gösterilen 17 sarı kart ve bir kırmızı kart beklenenden de sert olduğunu gösteriyor.

Kupanın favorisi Brezilya, Hırvatistan’la karşılaştı ve iki takım 90 dakika boyunca yenişemeyince maç uzatmalara gitti. 105’inci dakikada Neymar’ın golüne 119’uncu dakikada cevap veren Hırvatistan penaltılardaki ustalığını konuşturarak kupanın favorisini evine gönderdi.

İngiltere 1966’da Dünya şampiyonu olmasından beri hayal kırıklığı yaşıyor. Fransa ise 2018’in dünya şampiyonu ve hedef üst üste ikinci kupayı kazanmak. Fransa’nın gollerine penaltılarla yetişmeye çalışan İngiltere’nin çabası sonuç vermedi ve maç 2-1 bitti.

Çeyrek finalin sürpriz takımı Fas ise şampiyonluk favorilerinden Portekiz’le karşılaştı.Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan Christiano Ronaldo yedeklerde başlasa da maçta bariz bir Portekiz üstünlüğü vardı. Fas savunmada güçlü ve kontrataklarla golü bulmaya çalışan takımdı. Kontratak fırsatlarında biri 42’nci dakikada geldi ve o da Fas’ın yarı finale çıkmasına yetti.

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İlk yarı final Avustralya doğu kıyıları saatiyle sabah 06:00’da Arjantin ile Hırvatistan arasında. Tüm gözler Lionel Messi’nin üzerinde. Diego Maradona’nın ardından ülkesine dünya kupası kazandıracak mı? Hırvatistan ise 2018’de finale çıkmıştı. Brezilya’dan sonra Arjantin’i de eleyerek bu başarıyı tekrarlayabilecek mi?





İkinci yarı final ise 15 Aralık Perşembe 06:00’da 2018’in dünya şampiyonu Fransa, turnuvanın büyük sürprizi Fas’la karşılaşacak.



