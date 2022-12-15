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FIFA 2022’de finalin ismi: Arjantin - Fransa

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France's supporters celebrate at the Qatar 2022 World Cup.

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Published 15 December 2022 at 12:09pm, updated 15 December 2022 at 12:12pm
By SBS-ALC content
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Fas’ın büyük baskısına rağmen 2-0’lık net bir skorla finale çıkan Fransa, ikide iki yapmaya çalışacak. Ancak rakip son derece formda olan Lionel Messi’nin sırtladığı Arjantin.

Published 15 December 2022 at 12:09pm, updated 15 December 2022 at 12:12pm
By SBS-ALC content
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Bu sabah oynanan Fas – Fransa maçında hızlı başlayan taraf Fransa oldu.
  • Atlas Aslanları maç boyunca Fransa kalesi üstünde baskıyı kesmese de fırsatları gole çeviremedi.
  • Fas Pazar sabahı Hırvatistan’la üçüncülük dördüncülük maçına çıkarken Fransa Arjantin’e karşı iki de iki yapmaya çalışacak.
Fas Avustralya doğu kıyılarında Pazar sabah 02:00’de başlayacak üçüncülük dördüncülük maçında Hırvatistan’a karşı oynayacak.

FIFA 2022

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Fransa 2002’de Brezilya’dan sonra üst üste iki final oynayan ilk takım oldu.

FIFA 2022 dünya kupası finalinde Fransa Arjantin’le karşılaşacak.

Arjantin ve Fransa’nın ikişer dünya şampiyonluğu var.

Dünya kupalarında Brezilya’nın beş, Almanya ve İtalya’nın dörder kupası var.

Final Avustralya doğu kıyılarında 19 Aralık Pazartesi sabah 02:00’de başlayacak.

FIFA 2022

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