FIFA 2022’de finalin ismi: Arjantin - Fransa

Öne Çıkanlar Bu sabah oynanan Fas – Fransa maçında hızlı başlayan taraf Fransa oldu.

Atlas Aslanları maç boyunca Fransa kalesi üstünde baskıyı kesmese de fırsatları gole çeviremedi.

Fas Pazar sabahı Hırvatistan’la üçüncülük dördüncülük maçına çıkarken Fransa Arjantin’e karşı iki de iki yapmaya çalışacak.

Fas Avustralya doğu kıyılarında Pazar sabah 02:00’de başlayacak üçüncülük dördüncülük maçında Hırvatistan’a karşı oynayacak.





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Fransa 2002’de Brezilya’dan sonra üst üste iki final oynayan ilk takım oldu.





FIFA 2022 dünya kupası finalinde Fransa Arjantin’le karşılaşacak.





Arjantin ve Fransa’nın ikişer dünya şampiyonluğu var.





Dünya kupalarında Brezilya’nın beş, Almanya ve İtalya’nın dörder kupası var.





Final Avustralya doğu kıyılarında 19 Aralık Pazartesi sabah 02:00’de başlayacak.



