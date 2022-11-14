Futbol festivali SBS’te

Öne Çıkanlar Türkiye dünya kupasına bu yıl katılamıyor ancak Avustralya A milli futbol takımı Socceroos turnuvada. D grubunda mücadele edecek Avustralya’nın rakipleri Fransa, Danimarka ve Tunus.

Avustralya’nın ilk maçı Avustralya saatiyle 23 Kasım sabahı Dünya Şampiyonu Fransa ile.

Türkiye’de Süper Lig 25 Aralık Avustralya A Ligi ise 9 Aralık’a kadar tatil.

FIFA 2022 FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını CANLI ve ÜCRETSİZ olarak SBS Radio’da dinleyebilirsiniz





Avustralya’da FIFA 2022 maçlarını ücretsiz yayınlanma hakkı SBS ’e ait.





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Katar’daki turnuvadaki 64 maçın her biri canlı ve ücretsiz bir şekilde yayınlanacak. Maçların sekiz tanesi SBS VICELAND kanalında yayınlanacak.





Canlı maçlar dışında turnuva boyunca Dünya Kupası ve FIFA TV günlük programlar, klasik Dünya Kupası maçları ve Katar 2022’den maç özetleri de yayın akışına dahil olacak.





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