Futbol festivali SBS’te

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The official FIFA World Cup Countdown Clock on Doha's corniche, overlooking the skyline of Doha, Qatar, Wednesday, 19 October, 2022. Source: AP / Nariman El-Mofty/AP

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Published 14 November 2022 at 3:31pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Katar’daki FİFA Dünya Kupası 2022 20 Kasım Pazar günü başlıyor. Avustralya saatiyle ilk maç 21 Kasım Pazartesi sabah 03:00’te Katar ile Ekvador arasında.

Published 14 November 2022 at 3:31pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Türkiye dünya kupasına bu yıl katılamıyor ancak Avustralya A milli futbol takımı Socceroos turnuvada. D grubunda mücadele edecek Avustralya’nın rakipleri Fransa, Danimarka ve Tunus.
  • Avustralya’nın ilk maçı Avustralya saatiyle 23 Kasım sabahı Dünya Şampiyonu Fransa ile.
  • Türkiye’de Süper Lig 25 Aralık Avustralya A Ligi ise 9 Aralık’a kadar tatil.
FIFA 2022

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını CANLI ve ÜCRETSİZ olarak SBS Radio’da dinleyebilirsiniz


Avustralya’da FIFA 2022 maçlarını ücretsiz yayınlanma hakkı SBS’e ait.

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Katar’daki turnuvadaki 64 maçın her biri canlı ve ücretsiz bir şekilde yayınlanacak. Maçların sekiz tanesi SBS VICELAND kanalında yayınlanacak.

Canlı maçlar dışında turnuva boyunca Dünya Kupası ve FIFA TV günlük programlar, klasik Dünya Kupası maçları ve Katar 2022’den maç özetleri de yayın akışına dahil olacak.

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SBS ON DEMAND uygulaması da tamamen ücretsiz, yapmanız gereken tek şey telefonunuza indirip üye olmak.

FIFA 2022

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını SBS’te CANLI ve ÜCRETSİZ izleyebilirsiniz

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