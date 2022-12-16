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SBS Türkçe Canlı – 16 Aralık 2022

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Published 16 December 2022 at 3:26pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 16 December 2022 at 3:26pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • FIFA 2022 Dünya Kupası’nda son iki maç: Avustralya doğu kıyılarında Pazar sabah 02:00’de üçüncülük dördüncülük maçı var. Kupanın sürpriz takımı Fas, 2018’in finalisti Hırvatistan’la karşılaşacak.
  • Pazartesi sabah 02:00’de FIFA 2022 finali var. Lionel Messili Arjantin, 2018’in şampiyonu Fransa ile karşılaşıyor. İki maç da SBS’te, SBS on Demand’de SBS Radyo’da canlı olarak yayınlanıyor.
  • Avustralya’da çalışma koşullarından şikâyet eden göçmen işçiler sınır dışı edilmekten korkuyor. Hak savunucuları göçmen işçilere ilave koruma istiyor.
  • Gazeteci Yavuz Oğhan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın muhalefeti bir araya getirdiğini ancak aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için elini güçlendirdiğini söylüyor.
  • Dinleyici yorum ve mesajları.
FIFA 2022

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını SBS’te CANLI ve ÜCRETSİZ izleyebilirsiniz

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını CANLI ve ÜCRETSİZ olarak SBS Radio’da dinleyebilirsiniz



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yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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