SBS Türkçe Canlı – 16 Aralık 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- FIFA 2022 Dünya Kupası’nda son iki maç: Avustralya doğu kıyılarında Pazar sabah 02:00’de üçüncülük dördüncülük maçı var. Kupanın sürpriz takımı Fas, 2018’in finalisti Hırvatistan’la karşılaşacak.
- Pazartesi sabah 02:00’de FIFA 2022 finali var. Lionel Messili Arjantin, 2018’in şampiyonu Fransa ile karşılaşıyor. İki maç da SBS’te, SBS on Demand’de SBS Radyo’da canlı olarak yayınlanıyor.
- Avustralya’da çalışma koşullarından şikâyet eden göçmen işçiler sınır dışı edilmekten korkuyor. Hak savunucuları göçmen işçilere ilave koruma istiyor.
- Gazeteci Yavuz Oğhan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın muhalefeti bir araya getirdiğini ancak aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için elini güçlendirdiğini söylüyor.
- Dinleyici yorum ve mesajları.
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