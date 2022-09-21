SBS Türkçe Canlı 21 Eylül

SBS TürkçeOther ways to listen SBS Türkçe Canlı 21 EylülPlay49:36SBS TürkçeOther ways to listen SBS TürkçeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (48.24MB)Published 21 September 2022 at 3:48pmSource: SBS Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Published 21 September 2022 at 3:48pmSource: SBSÖne çıkanlarCOVID-19 gelişmeleriKraliçenin cenaze törenini Avustralya’da kaç kişi izledi?100 yıl süren İşgal Savaşı: The Australian WarsNüfus sayımına göre kültürel ve dilsel çeşitlilik artıyorShareLatest podcast episodesKraliçenin cenaze törenini Avustralya'da kaç kişi izledi?SBS Türkçe Haberler 21 EylülNüfus sayımına göre kültürel ve dilsel çeşitlilik artıyorAustralian Wars (Avustralya Savaşları) nedir, tarih neden tanınmıyor?