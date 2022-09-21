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SBS Türkçe Canlı 21 Eylül

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SBS Türkçe

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Published 21 September 2022 at 3:48pm
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 21 September 2022 at 3:48pm
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • COVID-19 gelişmeleri
  • Kraliçenin cenaze törenini Avustralya’da kaç kişi izledi?
  • 100 yıl süren İşgal Savaşı: The Australian Wars
  • Nüfus sayımına göre kültürel ve dilsel çeşitlilik artıyor
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