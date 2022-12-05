Socceroos eve dönerken FIFA 2022 çeyrek finalleri devler maçına döndü

Öne Çıkanlar Avustralya iki kez dünya şampiyonu olmuş ve bazılarının gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak tarif ettiği Lionel Messi’nin liderlik ettiği Arjantin’le karşılaşan Socceroos yenildi ancak ezilmedi.

Arjantin’in çeyrek finalde rakibi ABD’yi 3-1 yenen Hollanda olacak. 1978 Dünya Kupası finalinin tekrarı. Maç Avustralya doğu kıyılarında Cumartesi sabah 06.00’da başlayacak.

Son 16’da İngiltere rakibini 3-0’lık net bir skorla geçerken çeyrek finalde rakibi Dünya Şampiyonu Fransa olacak. Maç Avustralya doğu kıyılarında Pazar sabah 06.00’da başlayacak.

Fransa’nın Polonya maçında 23 yaşındaki Kylian Mbappe yine yıldızlaştı. Olivier Giroud kariyerinin 52’nci golünü atarak Fransa milli takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Son 16 maçları devam ediyor.



Yarın sabah 02:00’de Japonya – Hırvatistan ve 06:00’da da Brezilya – Güney Kore maçları olacak.



Son 16lar Çarşamba sabahı oynanacak maçlarla sona erecek.



Çarşamba saat 02:00’de Fas – İspanya, 06:00’daysa Portekiz – İsviçre maçları var.

