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Socceroos eve dönerken FIFA 2022 çeyrek finalleri devler maçına döndü

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SOCCER WORLD CUP AUSTRALIA REAX

Arjantin maçını izleyen Socceroos taraftarları. Source: AAP / WILL MURRAY/AAPIMAGE

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Published 5 December 2022 at 11:46am
By Sunil Awasthi, Casey McCarthy
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası’nda gruptan sürpriz bir şekilde çıkan takımlar elenmeye başladı. Çeyrek final maçları da 1970’leri andırmaya başladı.

Published 5 December 2022 at 11:46am
By Sunil Awasthi, Casey McCarthy
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Avustralya iki kez dünya şampiyonu olmuş ve bazılarının gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak tarif ettiği Lionel Messi’nin liderlik ettiği Arjantin’le karşılaşan Socceroos yenildi ancak ezilmedi.
  • Arjantin’in çeyrek finalde rakibi ABD’yi 3-1 yenen Hollanda olacak. 1978 Dünya Kupası finalinin tekrarı. Maç Avustralya doğu kıyılarında Cumartesi sabah 06.00’da başlayacak.
  • Son 16’da İngiltere rakibini 3-0’lık net bir skorla geçerken çeyrek finalde rakibi Dünya Şampiyonu Fransa olacak. Maç Avustralya doğu kıyılarında Pazar sabah 06.00’da başlayacak.
  • Fransa’nın Polonya maçında 23 yaşındaki Kylian Mbappe yine yıldızlaştı. Olivier Giroud kariyerinin 52’nci golünü atarak Fransa milli takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
FIFA 2022

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FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını CANLI ve ÜCRETSİZ olarak SBS Radio’da dinleyebilirsiniz

Son 16 maçları devam ediyor.
Yarın sabah 02:00’de Japonya – Hırvatistan ve 06:00’da da Brezilya – Güney Kore maçları olacak.
Son 16lar Çarşamba sabahı oynanacak maçlarla sona erecek.
Çarşamba saat 02:00’de Fas – İspanya, 06:00’daysa Portekiz – İsviçre maçları var.
Perşembe ve Cuma günleri maç yok ve Cumartesi günü de çeyrek finaller başlıyor.

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