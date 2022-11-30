Socceroos için kader maçı

Öne Çıkanlar Katar’daki Dünya Kupası’nda bu sabah A ve B gruplarında bir süt tura çıkanlar belli oldu. İngiltere, Senegal, Hollanda ve ABD son 16’ya kaldı.

Avustralya milli takımı Socceroos yarın sabah 02:00’de Danimarka’yla karşılaşıyor.

Avustralya’da maçlar SBS, SBS Viceland, SBS on Demand ve SBS Radyo’da canlı olarak yayınlanıyor.

Avustralya Danimarka’yı yenerse son 16’ya kalacak. Ancak aynı saatte olan diğer D grubu maçında Fransa’nın Tunus’u yenmesi durumunda beraberlik de yetiyor. Danimarka’ya yenilmesi durumunda da turnuva Socceroos için bitecek.





C Grubunda ise maçlar yarın sabah 06:00’da başlayacak.



