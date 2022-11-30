SBS Türkçe

Socceroos için kader maçı

SBS Türkçe

Socceroos

FILE - The Australian national soccer team, the Socceroos, pose for a photo before the start of a friendly soccer international against New Zealand in Brisbane, Australia, Thursday, Sept. 22, 2022. Source: AP / Dan Peled/AP/AAP Image

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 30 November 2022 at 3:35pm
By Sunil Awasthi
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

FIFA 2022 Dünya Kupası’nda gruptan çıkmayı garantilemek için Danimarka’ya karşı galip gelmesi gereken Avustralya’nın maçı Avustralya doğu kıyılarına göre 1 Aralık Perşembe sabah 02.00’de.

Published 30 November 2022 at 3:35pm
By Sunil Awasthi
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Katar’daki Dünya Kupası’nda bu sabah A ve B gruplarında bir süt tura çıkanlar belli oldu. İngiltere, Senegal, Hollanda ve ABD son 16’ya kaldı.
  • Avustralya milli takımı Socceroos yarın sabah 02:00’de Danimarka’yla karşılaşıyor.
  • Avustralya’da maçlar SBS, SBS Viceland, SBS on Demand ve SBS Radyo’da canlı olarak yayınlanıyor.
FIFA 2022

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını SBS’te CANLI ve ÜCRETSİZ izleyebilirsiniz

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını CANLI ve ÜCRETSİZ olarak SBS Radio’da dinleyebilirsiniz

Avustralya Danimarka’yı yenerse son 16’ya kalacak. Ancak aynı saatte olan diğer D grubu maçında Fransa’nın Tunus’u yenmesi durumunda beraberlik de yetiyor. Danimarka’ya yenilmesi durumunda da turnuva Socceroos için bitecek.

C Grubunda ise maçlar yarın sabah 06:00’da başlayacak.

Polonya - Arjantin ile Suudi Arabistan da Meksika ile karşılaşıyor.
Share

Latest podcast episodes

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 30 Kasım 2022

Bench - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 30 Kasım

warning sign.jpg

Avustralya’da yılan ve örümcekler: Isırılırsanız ne yapmanız gerekiyor?

sbs turkish

SBS Türkçe Haberler 29 Kasım