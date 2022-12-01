Socceroos son 16’da, rakip Arjantin

Öne Çıkanlar Avustralya doğu kıyılarında yarın sabah oynanacak maçlardan sonra E ve F grubunun sıralamaları belli olacak.

Almanya – Kosta Rika maçının tarihi bir anlamı da var. Fransız Stephanie Frappart, erkekler Dünya Kupası’nda görev alan ilk kadın hakem olacak.

Avustralya ilk defa Dünya Kupası’nda üst üste iki galibiyet aldı. 2006’dan beri ilk defa son 16’ya kaldı.

Danimarka’ya karşı alınacak bir galibiyet Socceroos’un gruptan çıkıp son 16’ya kalmasını sağlayacaktı. Beraberlik de yetebilirdi ama yenilgi Avustralya için Dünya Kupası rüyasının sonu olacaktı.





Bu sabah Avustralya doğu kıyılarında 02:00’de başlayan maçta, ilk yarıda Danimarka bastırırken yenilgi daha öne çıkan olasılık gibiydi.





Danimarka’nın öne geçmesini engelleyen tek şey kale sahasında gollük vuruşları yapamamalarıydı.





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İlk yarının sonlarına doğru Socceroos birkaç atakla umut verdi.





Aaron Mooy, Mitch Duke ve Aziz Behich topu Danimarka kela sahasına yaklaştırmaya başladı.





İkinci yarının başlarında Socceroos için kötü haber geldi. Son 16’ya çıkmayı garantileyen Fransa Tunus karşısına yedekleriyle çıkmış ve 58’inci dakikada Tunus1-0 öne geçmişti.





Danimarka’ya karşı golsüz beraberlik ve Tunus’un galibiyeti durumunda Avustralya eleniyordu.





Ancak birkaç dakika sonra Danimarka’nın bir atağında topu alan Harry Souttar ilerde Mitchel Duke’a o da Riley McGree’ye pas attı.





McGree’de ilerde Danimarkalı iki savunma oyuncusunun arasında duran Mat Leckie’yi buldu. 60'ncı dakikada atılan gol sonrası Danimarka'nın baskısı arttı ancak sonuç alamadı.





Teknik direktör Graham Arnold defansı güçlendirmek için savunma oyuncusu Bailey Wright’ı oyuna aldı. Defansta özellikle Harry Souttar yıldızlaştı. Her Danimarka atağında onun ismini duyduk:





Bu turnuvada Avustralya ilk defa Dünya Kupası’nda üst üste iki galibiyet aldı. 2006’dan beri ilk defa son 16’ya kaldı.





Socceroos şimdi son 16’ya kaldı ve bir sonraki maçı Pazar günü sabah 06:00’da. Rakip iki kere dünya şampiyonu olan Arjantin.





Polonya’yı 2-0 yenen Arjantin C Grubu’nu lider bitirdi. Socceroos birçokları tarafından gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak gösterilen Lionel Messi ve takımıyla oynayacak. Messi de Maradona efsanesi gibi takımını sırtlayıp dünya şampiyonu yapmayı hedefliyor.





Avustralya doğu kıyılarında yarın sabah oynanacak maçlardan sonra E ve F grubunun sıralamaları belli olacak.





Sabah 06.00’da E grubunda Japonya – İspanya ve Kosta Rika – Almanya maçları var.





İspanya galibiyet veya beraberlik durumunda son 16’ya kalıyor.





Japonya’nın son 16 için galibiyete ihtiyacı var. Beraberlik durumunda diğer maçı takip edecekler.





Kosta Rika da galibiyetle son 16’yı garantileyebilir.





Şimdiye kadar bir puan alabilen Almanya’nın son 16 için galip gelmesi şart.





Almanya – Kosta Rika maçının tarihi bir anlamı da var. Fransız Stephanie Frappart, [[FRAP-ah]] erkekler Dünya Kupası’nda görev alan ilk kadın hakem olacak. Yan hakemler Brezilyalı Neuza Back ve Meksikalı Karen Diaz Medina da kadın.





F Grubu’ndaki maçlar yarın sabah 02:00’de. Hırvatistan – Belçika’yla, Fas – Kanada’yla karşılaşıyor.





Galibiyet veya beraberlik durumunda Hırvatistan son 16’da.





Fas da galibiyet veya beraberlik durumunda gruptan çıkacak.





Belçika’nın gruptan çıkmasının kesinleşmesi için galibiyet şart. Beraberlik durumunda, diğer maçta Kanada’nın yenmesi gerekiyor.



