Son çeyrek finalistler Fas ve Portekiz

Öne çıkanlar
- Fas ile İspanya arasındaki maç golsüz sona erirken penaltılarda hiç gol atamayan İspanya elendi. Fas tarihinde ilk defa çeyrek finale çıktı.
- İsviçre engelini altı golle aşan Portekiz çeyrek finalde Fas’ın rakibi olacak.
- Çeyrek finaller öncesi iki gün dinlenip hafta sonundaki futbol festivaline hazırlanacağız.
Çeyrek final maçları Avustralya doğu kıyıları saatiyle Cumartesi başlıyor.
10 Aralık Cumartesi sabah 02:00de Hırvatistan - Brezilya
Cumartesi 06:00’da Hollanda - Arjantin
11 Aralık Pazar sabah 02:00’de Fas - Portekiz
Pazar 06:00’da İngiltere – Fransa
Tüm maçlar SBS’te, SBS on Demand’de ve SBS Radyo’da