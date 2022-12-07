Son çeyrek finalistler Fas ve Portekiz

Öne çıkanlar Fas ile İspanya arasındaki maç golsüz sona erirken penaltılarda hiç gol atamayan İspanya elendi. Fas tarihinde ilk defa çeyrek finale çıktı.

İsviçre engelini altı golle aşan Portekiz çeyrek finalde Fas’ın rakibi olacak.

Çeyrek finaller öncesi iki gün dinlenip hafta sonundaki futbol festivaline hazırlanacağız.

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Çeyrek final maçları Avustralya doğu kıyıları saatiyle Cumartesi başlıyor.





10 Aralık Cumartesi sabah 02:00de Hırvatistan - Brezilya





Cumartesi 06:00’da Hollanda - Arjantin





11 Aralık Pazar sabah 02:00’de Fas - Portekiz





Pazar 06:00’da İngiltere – Fransa





Tüm maçlar SBS’te, SBS on Demand’de ve SBS Radyo’da



