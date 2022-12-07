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Son çeyrek finalistler Fas ve Portekiz

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Rabat şehrinde İspanya galibiyetini kutlayan Fas taraftarları. Source: AP / Mosa'ab Elshamy/AP

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Published 7 December 2022 at 12:07pm
By SBS News
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Son 16’larda hiç sürpriz olmayacağını düşünürken Fas 2010 Dünya Şampiyonu İspanya’yı erken evine gönderdi. Çeyrek finalde rakibi Portekiz olacak.

Published 7 December 2022 at 12:07pm
By SBS News
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Fas ile İspanya arasındaki maç golsüz sona erirken penaltılarda hiç gol atamayan İspanya elendi. Fas tarihinde ilk defa çeyrek finale çıktı.
  • İsviçre engelini altı golle aşan Portekiz çeyrek finalde Fas’ın rakibi olacak.
  • Çeyrek finaller öncesi iki gün dinlenip hafta sonundaki futbol festivaline hazırlanacağız.
FIFA 2022

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Çeyrek final maçları Avustralya doğu kıyıları saatiyle Cumartesi başlıyor.

10 Aralık Cumartesi sabah 02:00de Hırvatistan - Brezilya

Cumartesi 06:00’da Hollanda - Arjantin

11 Aralık Pazar sabah 02:00’de Fas - Portekiz

Pazar 06:00’da İngiltere – Fransa

Tüm maçlar SBS’te, SBS on Demand’de ve SBS Radyo’da

FIFA 2022

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