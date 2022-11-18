Dünya Kupası 2022’ye saatler kala

Öne Çıkanlar Turnuvayı yöneten FIFA ancak güvenlikten Katar sorumlu.

Taraftarlardan yerel geleneklere ve kültüre saygılı olmaları isteniyor. Son haftalarda LGBTİ+ hakları özellikle ön plana çıktı. SBS’in konuştuğu bir FIFA yetkilisi, gökkuşağı bayrağı sallamak isteyenlerin yapmasını söyledi.

Uzun bir uçak yolculuğundan sonra Katar’a inen Socceroos taraftarları bir birayla serinlemek istiyorsa biraz yürümeleri gerekecek. FIFA taraftar festival bölgesi büyük bir alanı kaplıyor ve gündüzleri de çok sıcak.

Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası 2022’de alkol satılacak.





Alkol sadece akşamları satılacak. Sınır yok ancak ucuz değil.





Bir bardak bira 50 katar riyali, ki bu da 20 Avustralya dolarından fazla.





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Organizatörler fiyatın benzer uluslararası turnuvalarla aynı seviyede olduğunu söylüyor.





Dünyanın birçok bölgesinde futbol izlemekle alkol tüketmek birbirleriyle on derece bağlantılı bir tecrübe. Ancak Katar’da alkol tüketimi son derece kısıtlı. Normalde kamuya açık alanda alkol tüketmek ve alkollü bir şekilde dolaşmak yasak.





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Ancak FIFA Dünya Kupası için kurallarda esnetmeye gidildi. Bunun da bir nedeni Amerikan bira firması Budweiser'la imzalanan 75 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması.





Alkolü fazla kaçıran taraftarların götürülüp ayılana kadar kalacağı “drunk tank” adı verilen yerler hakkında pek bir bilgi yok.





Turnuvayı yöneten FIFA ancak güvenlikten Katar sorumlu.





Katarlı yetkililer için uygun olan davranış kuralları büyük bir ihtimalle FIFA’dan farklı olacak. Ortadoğu’da düzenlenen ilk Dünya Kupası olduğu için daha önce yaşanmamış bazı tecrübelere gebe olduğu kesin. Taraftarlardan yerel kültür ve geleneklere saygılı olmaları isteniyor.





Ancak protestolar konusunda FIFA’nın tutumu açık. FIFA’nın turnuva tecrübesel pazarlama sorumlusu Gerdine Lindhout’a sorarsanız taraftarlar protesto etmek istiyorsa yapabilir.





Katar’da yaşayan eski Socceroos oyuncusu Tim Cahill hem FIFA Dünya Kupası elçisi hem de Socceroos heyetinin başkanı. Avustralyalı taraftarların Katar’daki turnuvadan zevk alacaklarını düşünüyor.





Daha önce de çok sayıda taraftarın Katar’a geldiğini hatırlayıp, gelin ve eğlenin diyor.





Katar’daki turnuvada birçok emekli futbolcu görev yapıyor. Şu anda teknik direktörlük yapan eski futbolcu Yaya Toure Körfez ülkesinin reklamını yapmanın ahlaki olarak ne kadar doğru olduğuna yönelik sorulardan sıkılmış durumda. Gülerek, “Artık bu soruyu bırakabilir misiz? Konu hakkında yorum yapmak istemiyorum, konu çok karmaşık” diyor.





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Ancak konuyu karmaşık bulmayanlar da var.





Hollanda’nın teknik direktörü Louis Van Gaal turnuvanın Katar’da düzenlenmesine karşı olduğunu saklamıyor. Turnuvayı boykot eden taraftarları da destekliyor.



