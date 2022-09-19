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Ukraine Today - 19/09/2022

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The police have already documented 241 war crimes committed by the Russian military in the liberated settlements of the Kharkiv region..jpg

The police have already documented 241 war crimes committed by the Russian military in the liberated settlements of the Kharkiv region. According to Ukrinform, the Kharkiv regional police said this on Telegram. "Investigative units of the National Police of Ukraine are taking steps to register war crimes in the liberated settlements. A total of 241 war crimes have been registered since the beginning of the de-occupation measures," the report said.

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Published 19 September 2022 at 10:02am
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

19/09/2022. The latest news from Ukraine and about Ukraine. The war - Ukraine under attack. More bodies have been exhumed from a recently discovered grave site in eastern Ukraine. Ukrainian officials last week say they had found 440 bodies in a forest near Izyum - most were said to be civilians with the cause of death unknown. Authorities believe it will take two weeks to exhume all of the bodies, many of which allegedly show signs of torture... More News: SBS Ukrainian

Published 19 September 2022 at 10:02am
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Свідчення. Тортури і знущання російських військових на окупованих українських територіях - ... навіть випалювали хрести на тілах і мордували електротоком українців...

Близько 8500 квадратних кілометрів відвойованих територій, понад 400 звільнених населених пунктів

Як інформує Радіо Свобода, США та ЄС «глибоко шоковані» масовими похованнями в місті Ізюмі Харківської області, яке нещодавно звільнили українські війська, і де було знайдено масові поховання з понад 440 тілами. Керівники американської та європейської дипломатії висловлюють обурення злочинами російських солдатів та обіцяють Україні підтримку у звільненні країни та у притягненні винних до відповідальності. Читайте про це
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