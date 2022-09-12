Ukraine Today - 12/09/2022

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив 11 вересня, що ЗСУ продовжують звільнення окупованих Росією територій – від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України, - так інформує Радіо Свобода.



«На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км», – зазначив Залужний. Він, зокрема, повідомив про звільнення села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.

