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Ukraine Today - 12/09/2022

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Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Valerii Zaluzhny..jpg

Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Valerii Zaluzhny.

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Published 12 September 2022 at 10:35am
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

12/09/2022. The latest news from Ukraine and about Ukraine. The war - Ukraine under attack. Ukraine's military says it's continuing to re-take territory from the Russians in a counter-offensive in eastern Ukraine. The military is claiming to have re-taken over 3,000 square kilometres. Top German politicians are calling for more weapons deliveries to Ukraine. Meanwhile, the UK accused Moscow of spreading misinformation on the global food crisis. International concerns have been mounting about the safety of the Russian-held nuclear plant. It is now being switched to a cold state. More News: SBS Ukrainian - SBS Українською

Published 12 September 2022 at 10:35am
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив 11 вересня, що ЗСУ продовжують звільнення окупованих Росією територій – від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України, - так інформує Радіо Свобода.
«На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км», – зазначив Залужний. Він, зокрема, повідомив про звільнення села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.
Про це і більше - на веб-сторінці
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