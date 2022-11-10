With Pakistan in the final of the T20 World Cup, fans are eager for another showdown against India

Cricket fans worldwide are hopeful that India qualifies for the final and meet arch-rivals Pakistan for the showdown. It comes as New Zealand was defeated by Pakistan in the T20 World Cup semifinal at the SCG by seven wickets.

Australia T20 World Cup Cricket

Pakistan fans celebrate following the T20 World Cup cricket semifinal between New Zealand and Pakistan in Sydney, Australia, Wednesday, Nov. 9, 2022. Pakistan defeated New Zealand by seven wickets. (AP Photo/Rick Rycroft) Source: AP / Rick Rycroft/AP

Pakistan made its way into the final T20 Worldcup after smashing New Zealand comprehensively at Sydney Cricket Ground. It is Pakistan's first World Cup final since 2009 when they beat Sri Lanka in the final at Lord's.

Watch fans' reactions after Pakistan's storming entry into the T20 world cup final.
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Cricket fans are excited about a probability of another showdown between Pakistan and India in T20WC final.
Another Pakistan vs India match at the MCG after their group-stage heroics?

Pakistani fans after their team's win in Semi-final.
Australia T20 World Cup Cricket
Pakistan fans react ahead of the T20 World Cup cricket semifinal between New Zealand and Pakistan in Sydney, Australia, Wednesday, Nov. 9, 2022. (AP Photo/Rick Rycroft) Source: AP / Rick Rycroft/AP
CRICKET T20 WORLD CUP NEW ZEALAND PAKISTAN
Pakistan fans during the ICC Men’s T20 World Cup 2022 Semi Final 1 cricket match between New Zealand and Pakistan at the Sydney Cricket Ground in Sydney, Wednesday, November 9, 2022. (AAP Image/Steven Markham) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / STEVEN MARKHAM/AAPIMAGE
jubilant Pakistani family is celebrating Pakistan’s victory at SCG
It is Pakistan's first World Cup final since 2009, when they beat Sri Lanka in the final at Lord's.
CRICKET T20 WORLD CUP NEW ZEALAND PAKISTAN
Pakistan supoporters celebrate their win over New Zealand during the ICC Men’s T20 World Cup 2022 Semi Final 1 cricket match between New Zealand and Pakistan at the Sydney Cricket Ground in Sydney, Wednesday, November 9, 2022. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE
APTOPIX Australia T20 World Cup Cricket
Pakistan's Haris Rauf reacts as the bails fly as New Zealand's Devon Conway is run out during the T20 World Cup cricket semifinal between New Zealand and Pakistan in Sydney, Australia, Wednesday, Nov. 9, 2022. (AP Photo/Rick Rycroft) Source: AP / Rick Rycroft/AP
Pakistani fans are celebrating their teams' semi-final win against New Zealand
jubilant Pakistani fans are celebrating Pakistan’s victory outside SCG
Australia T20 World Cup Cricket
New Zealand's Kane Williamson, right, congratulates Pakistan's Babar Azam following the T20 World Cup cricket semifinal between New Zealand and Pakistan in Sydney, Australia, Wednesday, Nov. 9, 2022. Pakistan defeated New Zealand by seven wickets. (AP Photo/Rick Rycroft) Source: AP / Rick Rycroft/AP
CRICKET T20 WORLD CUP NEW ZEALAND PAKISTAN
A Pakistan supporter during the ICC Men’s T20 World Cup 2022 Semi Final 1 cricket match between New Zealand and Pakistan at the Sydney Cricket Ground in Sydney, Wednesday, November 9, 2022. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE
CRICKET T20 WORLD CUP NEW ZEALAND PAKISTAN
New Zealand captain Kane Williamson (centre) talks withb his players during the ICC Men’s T20 World Cup 2022 Semi Final 1 cricket match between New Zealand and Pakistan at the Sydney Cricket Ground in Sydney, Wednesday, November 9, 2022. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE
CRICKET T20 WORLD CUP NEW ZEALAND PAKISTAN
Pakistan fans during the ICC Men’s T20 World Cup 2022 Semi Final 1 cricket match between New Zealand and Pakistan at the Sydney Cricket Ground in Sydney, Wednesday, November 9, 2022. (AAP Image/Steven Markham) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / STEVEN MARKHAM/AAPIMAGE
Australia T20 World Cup Cricket
Pakistan fans react ahead of the T20 World Cup cricket semifinal between New Zealand and Pakistan in Sydney, Australia, Wednesday, Nov. 9, 2022. (AP Photo/Rick Rycroft) Source: AP / Rick Rycroft/AP
Pictures by AAP and Anus Saeed (Sydney)
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Published 10 November 2022 at 11:57am, updated a few seconds ago at 12:37pm
Source: SBS
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