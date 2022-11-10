With Pakistan in the final of the T20 World Cup, fans are eager for another showdown against India

Pakistan made its way into the final T20 Worldcup after smashing New Zealand comprehensively at Sydney Cricket Ground. It is Pakistan's first World Cup final since 2009 when they beat Sri Lanka in the final at Lord's.
Watch fans' reactions after Pakistan's storming entry into the T20 world cup final.
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Another Pakistan vs India match at the MCG after their group-stage heroics?
Pakistan fans react ahead of the T20 World Cup cricket semifinal between New Zealand and Pakistan in Sydney, Australia, Wednesday, Nov. 9, 2022. (AP Photo/Rick Rycroft) Source: AP / Rick Rycroft/AP
Pakistan fans during the ICC Men’s T20 World Cup 2022 Semi Final 1 cricket match between New Zealand and Pakistan at the Sydney Cricket Ground in Sydney, Wednesday, November 9, 2022. (AAP Image/Steven Markham) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / STEVEN MARKHAM/AAPIMAGE
It is Pakistan's first World Cup final since 2009, when they beat Sri Lanka in the final at Lord's.
Pakistan supoporters celebrate their win over New Zealand during the ICC Men’s T20 World Cup 2022 Semi Final 1 cricket match between New Zealand and Pakistan at the Sydney Cricket Ground in Sydney, Wednesday, November 9, 2022. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE
Pakistan's Haris Rauf reacts as the bails fly as New Zealand's Devon Conway is run out during the T20 World Cup cricket semifinal between New Zealand and Pakistan in Sydney, Australia, Wednesday, Nov. 9, 2022. (AP Photo/Rick Rycroft) Source: AP / Rick Rycroft/AP
New Zealand's Kane Williamson, right, congratulates Pakistan's Babar Azam following the T20 World Cup cricket semifinal between New Zealand and Pakistan in Sydney, Australia, Wednesday, Nov. 9, 2022. Pakistan defeated New Zealand by seven wickets. (AP Photo/Rick Rycroft) Source: AP / Rick Rycroft/AP
A Pakistan supporter during the ICC Men’s T20 World Cup 2022 Semi Final 1 cricket match between New Zealand and Pakistan at the Sydney Cricket Ground in Sydney, Wednesday, November 9, 2022. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE
New Zealand captain Kane Williamson (centre) talks withb his players during the ICC Men’s T20 World Cup 2022 Semi Final 1 cricket match between New Zealand and Pakistan at the Sydney Cricket Ground in Sydney, Wednesday, November 9, 2022. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE
Pakistan fans during the ICC Men’s T20 World Cup 2022 Semi Final 1 cricket match between New Zealand and Pakistan at the Sydney Cricket Ground in Sydney, Wednesday, November 9, 2022. (AAP Image/Steven Markham) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / STEVEN MARKHAM/AAPIMAGE
Pictures by AAP and Anus Saeed (Sydney)
Pakistan fans react ahead of the T20 World Cup cricket semifinal between New Zealand and Pakistan in Sydney, Australia, Wednesday, Nov. 9, 2022. (AP Photo/Rick Rycroft) Source: AP / Rick Rycroft/AP