With Pakistan in the final of the T20 World Cup, fans are eager for another showdown against India

Pakistan made its way into the final T20 Worldcup after smashing New Zealand comprehensively at Sydney Cricket Ground. It is Pakistan's first World Cup final since 2009 when they beat Sri Lanka in the final at Lord's.





Watch fans' reactions after Pakistan's storming entry into the T20 world cup final.



Another Pakistan vs India match at the MCG after their group-stage heroics?