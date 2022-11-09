پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ:شائقین پاکستان کو جیتا ہوا تصور کر رہے ہیں

Pakistan captain Shadab Khan (centre) leads his team from the field following the ICC T20 World Cup Warm-Up cricket match between England and Pakistan at the Gabba in Brisbane, Monday, October 17, 2022. (AAP Image/Dave Hunt) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / DAVE HUNT/AAPIMAGE
تاریخِ اشاعت 9/11/2022 5:05pm بجے
تخلیق کار Afnan Malik, Warda Waqar
ذریعہ: SBS
پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ میچ ہونے میں کچھ گھنٹے باقی ہیں ، شائقین کرکٹ جوق در جوق سڈنی کرکٹ اسٹیڈیم پہنچنا شروع ہوگئے ہیں۔ پاکستانی مداحوں کا خیال ہے کہ ٹیم کی قسمت ساتھ دے رہی ہے اور اب پاکستان فائنل میں بھارت کا مقابلہ کرے گا ۔
تاریخِ اشاعت 9/11/2022 5:05pm بجے
تخلیق کار Afnan Malik, Warda Waqar
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