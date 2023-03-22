Sports: Pak-Afghan historic cricket series, FIFA ended Saudi Arabia's sponsorship of FIFA Women's World Cup

Pakistan Super League Review Cricket

FILE - A paramilitary soldier patrols next to cutouts of cricket players displaying outside the National Stadium for the upcoming country's premier domestic Twenty20 tournament "Pakistan Super League" in Karachi, Pakistan, Jan. 25, 2022. Pakistan had a dismal home international cricket season, but over the last five weeks stadiums in four major cities were packed with thousands of spectators to witness a quality brand of modern-day Twenty20 cricket. (AP Photo/Fareed Khan, File) Source: AP / Fareed Khan/AP

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The first T20 series between Pakistan and Afghanistan will start this week. Lahore Qalandars lifted the PSL trophy once again.- FIFA ended its sponsorship with Saudi Arabia for the FIFA Women's World Cup due to pressure from human rights and women's organizations.

CRICKET T20 WORLD CUP FINAL
Pakistan fans show support ahead of the ICC Men’s T20 World Cup 2022 Final between England and Pakistan at the MCG in Melbourne, Sunday, November 13, 2022. (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE
Australia T20 World Cup Cricket
Afghanistan fans react during the T20 World Cup cricket match between Australia and Afghanistan in Adelaide, Australia, Friday, Nov. 4, 2022. (AP Photo/James Elsby) Source: AP / James Elsby/AP
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