کووڈ 19 اپ ڈیٹ : SA اور ACT کے ہسپتالوں اور معمرافراد کے نگہداشتی مراکز میں پابندیوں میں نرمی

آسٹریلین کیپیٹل ٹیریٹری (ACT) نے آج سے ہسپتالوں میں آنے والوں کی پابندیوں میں نرمی کر دی ہے۔



ایک دن میں دو سے ذائید ویزیٹرز کو ہسپتال آنے کی اجازت ہو گی۔ تاہم، زائرین پر گنجائیش کی حد اور دیگر حفاظتی اقدامات کی تعمیل کرنا ضروری ہوگا۔



ضعیفوں کے نگہداشتی مراکز کا دورہ کرنے والے جنوبی آسٹریلیا کے باشندوں کو اب انفلوئنزا یا COVID-19 کے خلاف ویکسین لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔تاہم انہیں ماسک پہننا ہوگا۔



رہائشیوں کو ہسپتالوں،معذوروں اور ضعیفوں کے نگہداشتی مراکزکی سہولیات اور جیلوں میں جانے کے لیے mySAGOV ایپ پر چیک ان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہو گی۔



تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پورے آسٹریلیا میں ضعیفوں کے نگہداشتی مراکز میں 219 نئے آؤٹ بریکس میں 1,274 کووڈ کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں۔





NSW میں 67 کووڈ کیسز اور اس کے بعد وکٹوریہ (66)، کوئنز لینڈ (27)، مغربی آسٹریلیا (25)، جنوبی آسٹریلیا (25)، تسمانیہ (4)، شمالی علاقہ جات (3) اور ACT (2) کووڈ کیسز ریکارڈ ہوئے۔



کوئنز لینڈ نے ہفتے کے آخر میں مونکی پوکس (MPX) کا ایک نیا کیس رپورٹ کیا، جس سے ملک میں انفیکشن کی کل تعداد 135 ہو گئی۔



وکٹوریہ (67) اور NSW (52) نے ملک میں سب سے زیادہ MPX انفیکشن کی اطلاع دی ہے۔



ڈرگ مینوفیکچر فائزر کے سی ای او البرٹ بورلا کا دوبارہ COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔



مسٹر بورلا بالکل ٹھیک اور علامات سے پاک محسوس کر رہے ہیں۔



مسٹر بورال نے ٹویٹ کیا ، "میں نے ابھی تک نیا دوائیولنٹ بوسٹر نہیں لگوایا ہے کیونکہ میں اپنے پچھلے COVID کیس کے بعد سے تین ماہ انتظار کرنے کے لئے CDC کے رہنما خطوط پر عمل کر رہا تھا ، مجھے اگست کے وسط میں کووڈ ہوا تھا۔"



"جب کہ ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں مگر وائرس اب بھی ہمارے ساتھ ہے."





_________________________________________________________________



تاریخِ اشاعت 12/09/2022 4:17pm بجے









