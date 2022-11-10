پاکستان کے فائینل میں پہنچنے کے بعد کیا شائیقین ایک اور سنسنی خیز پاک انڈیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ فائنل دیکھیں گے؟

پاکستان کرکٹ ٹیم تیسری مربتہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فائنل معرکے کے لیے پہلی ٹیم کا فیصلہ ہوگیا ۔پاکستان کرکٹ ٹیم نے ٹورنامنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو شکست دے کر فائنل مقابلے کے لیے کوالیفائی کرلیا ۔
سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو پانچ گیندوں قبل سات وکٹوں سے شکست دی
ٹورنامنٹ کے اہم میچ میں کیوی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا نیوزی لینڈ کے اوپنر شاہین آفریدی کی گھومتی گیند بازی کے سامنے زیادہ دیر نہ رک سکے۔ فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے پہلے اوور کی تیسری گیند پر فن ایلن کو 4 رنز پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ کیا جبکہ بیٹر ڈیون کونوے کو شاداب خان نے چھٹے اوور میں رن آؤٹ کر دیا۔
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کپتان کین ولیمسن نے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ کو سنبھالا دیا اور 42 گیندوں پر 49 رنز پر شاہین آفریدی کا شکار بن گئے.
نیوزی لینڈ کے مڈل آرڈر بلے باز ڈیرل مچل 35 گیندوں پر 53 جبکہ جمی نیشم سولہ رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔
پاکستان کی جانب سے شاہین آفریدی نے 22 رنز دے کر دو جبکہ محمد نواز نے ایک وکٹ حاصل کی۔
نیوزی لینڈ نے پاکستان کو جیت کیلئے 153 رنز کا ہدف دیا۔
پاکستانی اوپننگ جوڑی بابر اعظم اور محمد رضوان نے محتاط انداز میں اننگز کا آغاز کیا ۔ دونوں کھلاڑیوں نے ناقص کارکردگی کا ازالہ کرتے ہوئے ٹیم کو 105 رنز کا شاندار آغاز فراہم کرتے ہوئے جیت کی بنیاد رکھی۔
کپتان بابر اعظم نے ٹورنامنٹ میں پہلی نصف سنچری بنائی اور ٹرینٹ بولٹ کی گیند پر 53 رنز بنا کر کیچ آئوٹ ہوئے۔
محمد رضوان اور محمد حارث نے ہدف کا تعاقب جاری رکھا۔رضوان 57 جبکہ محمد حارث ہدف سے صرف دو رنز قبل 30 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے۔پاکستان نے پانچ گیندیں قبل 153 رنز بنا کر سیمی فائنل میں کامیابی حاصل کر کے فائنل میں جگہ بنائی ۔
محمد رضوان کو 43 گیندوں پر 57 رنز بنانے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔
آج دوسرا سیمی فائنل بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا
Pakistan fans react ahead of the T20 World Cup cricket semifinal between New Zealand and Pakistan in Sydney, Australia, Wednesday, Nov. 9, 2022. (AP Photo/Rick Rycroft) Source: AP / Rick Rycroft/AP
Pakistan fans during the ICC Men’s T20 World Cup 2022 Semi Final 1 cricket match between New Zealand and Pakistan at the Sydney Cricket Ground in Sydney, Wednesday, November 9, 2022. (AAP Image/Steven Markham) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / STEVEN MARKHAM/AAPIMAGE
It is Pakistan's first World Cup final since 2009, when they beat Sri Lanka in the final at Lord's.
Pakistan supoporters celebrate their win over New Zealand during the ICC Men’s T20 World Cup 2022 Semi Final 1 cricket match between New Zealand and Pakistan at the Sydney Cricket Ground in Sydney, Wednesday, November 9, 2022. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE
Pakistan's Haris Rauf reacts as the bails fly as New Zealand's Devon Conway is run out during the T20 World Cup cricket semifinal between New Zealand and Pakistan in Sydney, Australia, Wednesday, Nov. 9, 2022. (AP Photo/Rick Rycroft) Source: AP / Rick Rycroft/AP
New Zealand's Kane Williamson, right, congratulates Pakistan's Babar Azam following the T20 World Cup cricket semifinal between New Zealand and Pakistan in Sydney, Australia, Wednesday, Nov. 9, 2022. Pakistan defeated New Zealand by seven wickets. (AP Photo/Rick Rycroft) Source: AP / Rick Rycroft/AP
A Pakistan supporter during the ICC Men’s T20 World Cup 2022 Semi Final 1 cricket match between New Zealand and Pakistan at the Sydney Cricket Ground in Sydney, Wednesday, November 9, 2022. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE
New Zealand captain Kane Williamson (centre) talks withb his players during the ICC Men’s T20 World Cup 2022 Semi Final 1 cricket match between New Zealand and Pakistan at the Sydney Cricket Ground in Sydney, Wednesday, November 9, 2022. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE
Pakistan fans during the ICC Men’s T20 World Cup 2022 Semi Final 1 cricket match between New Zealand and Pakistan at the Sydney Cricket Ground in Sydney, Wednesday, November 9, 2022. (AAP Image/Steven Markham) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / STEVEN MARKHAM/AAPIMAGE
Pakistan fans react ahead of the T20 World Cup cricket semifinal between New Zealand and Pakistan in Sydney, Australia, Wednesday, Nov. 9, 2022. (AP Photo/Rick Rycroft) Source: AP / Rick Rycroft/AP
آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل تیرہ نومبر کو میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں شیڈول ہے