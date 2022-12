عالمی فٹبال کپ 2022: فائنل کب ہے اور میں اسے آسٹریلیا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟

Key Points فیفا ورلڈ کپ کا فائنل پیر 19 دسمبر کو منعقد ہا رہا ہے۔

.ٹورنامنٹ میں 32 ٹیموں نے حصہ لیا اور یہ میگا ایونٹ کا 64 میچ ہو گا

یہ میچ قطر کے قومی دن پر کھیلا جائے گا۔

2022 فیفا ورلڈ کپ کا فائنل میچ پیر 19 دسمبر کو آسٹریلیا کے شرقی ڈے لائیٹ سیونگز (AEDT) کے مطابق صبح 2 بجے شروع ہو گا ۔ یہ میچ قطر کے لوسیل آئیکونک اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔





میچ صبح 2 بجے (AEDT) شروع ہوگا۔





فیفا ورلڈ کپ کا یہ فائنل براہ راست، مفت صرف SBS پر دیکھ سکتے ہیں ۔



آسٹریلیا کے مشرقی ساحلی شہر جن میں سڈنی ، میلبورن اور کینبرا شامل ہیں قطر سے آٹھ گھنٹے آگے ہیں۔



میزبان ملک قطر میں عالمی کپ کا فائینل مقابلہ 18 دسمبر کو ملک کے قومی دن، مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے ہورہا ہے۔



روس میں ہونے والے پچھلے ٹورنامنٹ میں دنیا بھر میں 1.12 بلین افراد نے فرانس اور کروشیا کے درمیان 2018 کا فیفا ورلڈ کپ فائنل دیکھا۔



دنیا بھر میں فٹ بال کی متنوع مقبولیت فیفا ورلڈ کپ کو دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ایونٹ بناتی ہے۔ 2014 میں، فیفا نے رپورٹ کیا کہ برازیل میں منعقدہ فائنل میں جرمنی کے ہاتھوں ارجنٹائن کی شکست 1.01 بلین لوگوں نے دیکھا۔



میں یہ مقابلے بڑے اسکرینز پر کہاں دیکھ سکتا ہوں?

ارجنٹائن کے خلاف آسٹریلیا کے ناک آؤٹ راؤنڈ 16 کے مقابلے میں Socceroos کو 2-1 سے شکست ہوئی۔ مگر ملک بھر میں بڑے اسکرینز پر لائیو سائٹس پر دکھائے جانت والے اس میچ کو ہزارون شائیقین نے جمع ہو کر دیکھا ۔



NSW فی الحال واحد ریاست ہے جس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سیمی فائنل اور فائنل کے لیے اسی طرح کی سائٹیں قائم کی جائیں گی۔



سڈنی میں یہ میچز ڈارلنگ ہاربر کے ٹمبالونگ پارک میں لائیو اسکرینز پر دکھائے جائیں گے۔



میلبورن میں، ارجنٹائن کے خلاف Socceroos کا مقابلہ فیڈریشن اسکوائر اور AAMI پارک میں بڑی اسکرینوں پردکھایا گیا۔



کوئنز لینڈرز نے برسبین کے کنگ جارج اسکوائر اور کوئین اسٹریٹ مال میں میچ دیکھا جب کہ کینبرا میں شائقین نے سوک اسکوائر کا رخ کیا۔



یہ میچ ایڈیلیڈ کے ایڈیلیڈ اوول کے باہر ٹیلسٹرا پلازہ، پرتھ کے نارتھ برج پلازہ اور ہوبارٹ میں ریس پوائنٹ ہوٹل کیسینو میں بڑے اسکرینز پر دکھایا گیا۔



کونسی ٹیم فاتح ہو گی?

اس سال کا فائنل جیتنے کے لیے فیورٹ ٹیم موجودہ چیمپئن فرانس ہے، برازیل کی غیر موجودگی میںاب فرانس کے بعد ارجنٹینا ایک طاقتور امیدوار بن کر دوسرے نمبرپر کی فیورٹ ٹیم ہے ۔ یاد رہے کہ کروشیا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاور ہاؤس ٹیم برازیل کو ہراکر ہلچل مچا دی تھی۔



ایس بی ایس آڈیو



تمام میچز انگریزی اور عربی میں دستیاب ہوں گے، SBS آڈیو کے ذریعے 2 اضافی زبانوں کے سلسلے کے ساتھ۔





پہلا سیمی فائیل

ارجنٹائین بمقابلہ کروشیا

بدھ 14 دسمبر صبح 6 بجے

Wednesday, December 14

Semi-Final 1

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am









LIVE on SBS and SBS On Demand





دوسرا سیمی فائینل

مراکش بمقابلہ فرانس

جمعرات 15 دسمبر صبح 6 بجے

Thursday, December 15

Semi-Final 2

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





__________________





(آسٹریلین شرقی وقت کے مطابق)







World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 16

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 17

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 18

Third-Place Play-off - Semi-Final Losers









1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am









LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Daily









5:30pm - 6:00pm (AEDT)









LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show









6:00pm - 6:30pm (AEDT)









On SBS and SBS On Demand





Monday, December 19

Final - Semi-Final Winners









1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am