Điểm phim tháng 11: Những câu chuyện chưa từng biết về nước Úc

Bốn câu chuyện đặc biệt, táo bạo và độc đáo của Úc này đang được chiếu trên SBS On Demand: Từ hành trình điều tra của nhà báo Sarah Dingle nhằm vào kỹ nghệ thụ tinh nhân tạo của Úc trong “Bí ẩn trong Kỹ nghệ nhân giống con người” (Inconceivable: The Secret Business of Breeding Human), khám phá thế giới của công việc "dọn dẹp sang chấn" thông qua cuộc đời phi thường của chủ doanh nghiệp Sandra Pankhurst trong “Công ty Dọn dẹp” (The Cleaning Company) , theo chân ba người Úc trẻ tuổi tìm cách định hướng cuộc sống khi họ mang trong mình căn bệnh Tourette, một căn bệnh không có thuốc chữa và không được nhiều người biết đến trong phim “Tôi và Căn bệnh Tourette của tôi” (Me and My Tourette’s) , và tìm hiểu về một trường trung học có một không hai dành cho các bậc cha mẹ tuổi vị thành niên trong “Những đứa trẻ nuôi con” (Kids Raising Kids).



Tôi và Căn bệnh Tourette của tôi - Me and My Tourette’s

Cứ một trăm người Úc thì có khoảng một người được chẩn đoán mắc Hội chứng Tourette (TS), một hội chứng không có cách chữa trị và còn rất ít hiểu biết, ngay cả đối với y khoa. Người mắc Tourette có các triệu chứng như đột ngột có những hành động kỳ quặc lặp đi lặp lại, hoặc phát ra các âm thanh một cách không kiểm soát. Điều đó khiến người bệnh dễ mang tâm thế mặc cảm và dễ tự cô lập mình khỏi xã hội.





Cùng tìm hiểu về căn bệnh này với ba nhân vật đang trong hành trình tự chữa lành cho mình: một thanh niên được chẩn đoán Tourette sau khi chuyển chỗ ở đến Queensland, một nữ sinh mắc chứng tics sau khi mất mẹ và mơ ước trở thành cảnh sát. Thông qua câu chuyện cá nhân của họ, chúng ta tìm hiểu về những khó khăn, lòng can đảm phi thường và mức độ phổ biến của chứng rối loạn này.



Dan Brown, Giám đốc Sáng tạo của Joined Up cho biết: “Đây là bộ phim mà chúng tôi thực sự muốn thực hiện. Để làm được điều đó, chúng tôi phải dựa vào sự dũng cảm và quyết tâm của dàn diễn viên cũng như mong muốn tuyệt đối của họ là làm sáng tỏ tình trạng này, giúp công chúng hiểu rõ hơn và hy vọng sẽ tăng sự đồng cảm với những người khác đang sống chung với tình trạng này. Chúng tôi vô cùng biết ơn vì những người tham gia đã tin tưởng để chúng tôi kể câu chuyện của họ.”





Me and My Tourette's là sản phẩm của Joined Up Films cho SBS. Đầu tư sản xuất chính từ Screen Australia kết hợp với SBS. Được tài trợ với sự hỗ trợ từ Screenwest và Lotterywest.



Bí ẩn trong Kỹ nghệ nhân giống con người - Inconceivable: The Secret Business of Breeding Human

Bộ phim tài liệu bắt đầu khi nhà báo Sarah Dingle, vào tuổi 27, phát hiện ra người cha luôn nuôi nấng và yêu thương cô bấy lâu lại không phải là cha ruột. Mẹ cô được thụ tinh bằng tinh trùng của một người hiến tặng ẩn danh. Và khi biết cha mình không phải là cha ruột, nhà báo Sarah Dingle đã bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật về người đã tạo ra cô và bằng cách nào, và từ đây cô đã phát hiện ra những góc khuất của ngành công nghiệp thụ tinh nhân tạo nhờ vào tinh trùng hiến tặng, đặc biệt là vào thời điểm những năm 80s - một ngành kỹ nghệ mà bấy lâu chúng ta luôn cho rằng nó đem lại hi vọng cho những gia đình hiếm muộn - thế nhưng theo cách nói của nhà báo Dingle – là “một ngành kinh doanh bí mật vô cùng phi đạo đức và bệnh hoạn, kiếm hàng triệu đô la cho những người hành nghề nhưng lại không hề quan tâm đến những con người mà họ tạo ra.”





Qúy vị đã nghe đến cụm từ “loạn luân tình cờ” bao giờ chưa? “Loạn luân tình cờ” là sự quan hệ xác thịt của những người chung huyết thống mà họ không hề biết. Ở đây, khi nhà báo Sarah Dingle tiến hành điều tra, cô đã phát hiện ra những trung tâm điều trị hiếm muộn đã sử dụng tinh trùng của một người đàn ông để thụ tinh cho rất nhiều phụ nữ, và điều đó có nghĩa là, ở ngoài kia đang có những người là anh chị em cùng cha khác mẹ mà họ không hề biết nhau. Và con số những người anh chị em đó, theo như bộ phim tài liệu này phát hiện, là rất nhiều. Nhiều ở mức độ nào? Bộ phim sẽ mang đến cho người xem một bất ngờ ở cuối phim.





Giám đốc & Đồng biên kịch Sally Aitken cho biết: “Không thể tưởng tượng được là một câu chuyện mang tính cá nhân sâu sắc là có thể gây ảnh hưởng rộng rãi. Có rất nhiều câu chuyện về sự kỳ diệu của khoa học sinh sản. Bộ phim của chúng tôi chuyển sang góc nhìn của những người được hình thành từ tinh trùng hiến tặng. Sarah là một trong vô số người mà sự hình thành của cô đã giúp tạo dựng một ngành kỹ nghệ hiện được niêm yết trên thị trường chứng khoán trị giá hơn nửa tỷ đô la. Cô ấy khám phá ra những câu chuyện khác cho thấy vấn đề sâu xa như thế nào. Trong hành trình tìm kiếm sự thật của chính mình, bộ phim của chúng tôi đặt ra câu hỏi rất cần thiết về con người là gì - biết câu chuyện nguồn gốc và di truyền của bạn.”





Nhà báo điều tra Sarah Dingle cho biết: “Tôi làm bộ phim tài liệu này vì tôi muốn mọi người hiểu cảm giác trở thành người sinh ra từ tinh trùng hiến tặng là như thế nào và thực tế rõ ràng về những gì mọi người làm - và được trả tiền để làm - để tạo ra cuộc sống theo yêu cầu. Tôi hy vọng rằng những người xem phim sẽ đồng ý với chúng tôi về quyền được biết chúng tôi là ai và về sự cần thiết phải điều chỉnh ngành này trên toàn quốc.”





Bộ phim là một sản phẩm nội dung của SAM cho SBS. Đầu tư sản xuất chính từ Screen Australia và Create NSW kết hợp với SBS. Được tài trợ với sự hỗ trợ từ Screen NSW.



Công ty Dọn dẹp - The Cleaning Company

Bộ phim đưa chúng ta đến thế giới của công việc dọn dẹp sang chấn, một công việc dơ bẩn vất vả mà không ai muốn làm, đó là dọn dẹp những hiện trường vụ án, nơi có người chết, có người tự tử, dọn dẹp những ngôi nhà tích trữ đồ đạc đến mức không còn lối đi và trong đó đầy xác chuột chết, những ngôi nhà của người nghiện nghập, cơ sở ma túy, nhà tù…





Một bộ phim rất xúc động, thú vị, hấp dẫn và cuốn hút. Được thực hiện trong ba năm, bộ phim đã theo chân bà Sandra Pankhurst, là chủ công ty dọn dẹp STC, và các nhân viên của bà đi đến những nơi để làm các công việc khác nhau, từ dọn dẹp những ngôi nhà tích trữ đồ, cho đến hiện trường các vụ án giết người, tự tử. Và lồng ghép vào đó là câu chuyện đời của bà Pankhurst, một người phụ nữ phi thường, luôn luôn sống tích cực vượt lên nghịch cảnh.





Nhân vật chính của phim: bà Sandra Pankhurst, là một trẻ mồ côi được nhận nuôi nhưng sau đó bị cha mẹ nuôi ngược đãi, khi lớn lên cũng kết hôn nhưng rồi hôn nhân thất bại khi bà nhận ra mình là người đồng tính. Bà trở thành một phụ nữ chuyển giới vào những năm 1970. Sau đó, bà trải qua nhiều nghề, làm nghệ sĩ biểu diễn drag queen, gái mại dâm và cuối cùng là bắt đầu việc kinh doanh của riêng mình, làm “những công việc tồi tệ nhất mà không ai khác muốn” vào những năm 1990. Khởi đầu bằng một chiếc xe van, bà làm việc ngày đêm để dần phát triển doanh nghiệp thành công ty chuyên về dọn dẹp hiện trường vụ án lớn nhất tại Victoria.







Bộ phim đưa chúng ta đến với những cuộc sống của những con người bị cho là vô hình trong xã hội này, những con người không được mấy người quan tâm, chẳng hạn như cuộc sống của những người từng ở tù và nghiệp ngập, những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc bị thương. Nhưng đằng sau những con người đó là những cuộc đời, trước khi cuộc đời trở nên luộm thuộm thì họ đều trải qua những biến cố không hay ho gì khiến họ bị sang chấn. Không ai khi sinh ra lại muốn cuộc đời mình trở nên bừa bãi luộm thuộm như thế. Một bộ phim rất nhân văn, cho thấy chúng ta nên có cái nhìn thông cảm hơn với cuộc đời, cảm thấy mình may mắn khi cuộc sống mình vẫn đang ổn, và ngưng phán xét.





Lachlan McLeod, Giám đốc Walking Fish cho biết: “Công ty Dọn dẹp là một lời tri ân dành cho Sandra Pankhurst và đội ngũ những người dọn vệ sinh đáng kinh ngạc của bà ấy, những người tiếp cận công việc của họ với sự quan tâm và lòng trắc ẩn đối với khách hàng và với nhau. Bộ phim tài liệu này đã được thực hiện trong ba năm và chúng tôi không thể cảm ơn đủ Sandra và nhóm nhân viên tại STC Services đã cho phép chúng tôi bước vào cuộc sống của họ trong thời gian này.”





The Cleaning Company do Walking Fish Productions và Good Thing Productions sản xuất cho SBS. Tài trợ sản xuất chính từ Screen Australia kết hợp với VicScreen.



Những đứa trẻ nuôi con - Kids Raising Kids

Kids Raising Kids mang đến cho khán giả cái nhìn sâu sắc về một trường trung học có một không hai dành cho phụ huynh tuổi vị thành niên ở Canberra – nhưng các bài học của các nhân vật không chỉ giới hạn trong lớp học. Nhiều học sinh là cha mẹ đơn thân, một số đang vượt qua chấn thương gia đình và lệ thuộc vào ma túy, và tất cả đều đang điều hướng một hệ thống phức tạp. Điều gắn kết họ là ý chí thay đổi cuộc sống của họ - để được học hành, tuân thủ luật pháp và trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất có thể. Liệu họ có thể vượt qua những thử thách to lớn trong cuộc đời để đến được với lễ tốt nghiệp và một tương lai mới?







Biên kịch kiêm Giám đốc, Patrick Abboud cho biết: “Kids Raising Kids là cơ hội để tất cả chúng ta với tư cách là khán giả cố gắng hiểu nhau hơn – dựa vào sức mạnh của cách kể chuyện để phản ánh sự đa dạng thực sự tạo nên con người chúng ta với tư cách là người Úc. Ý định của chúng tôi là cung cấp cho những sinh viên này một nền tảng của riêng họ trong phạm vi công cộng để gỡ rối một số định kiến và quan niệm sai lầm về việc mang thai ở tuổi vị thành niên và trẻ nhỏ – để cho phép họ chia sẻ họ là ai theo cách của họ.”





Kids Raising Kids là sản phẩm của Only Human cho SBS. Đầu tư sản xuất chính từ Screen Australia kết hợp với SBS. Được tài trợ với sự hỗ trợ từ Screen NSW và Screen Canberra.





Trưởng bộ phận Phim tài liệu của SBS, Joseph Maxwell cho biết: "SBS đã thực hiện một cam kết lớn khác đối với các phim tài liệu chỉ chiếu một lần vào năm 2022 và chúng tôi rất vui mừng được mang chuỗi phim tài liệu đình đám của chúng tôi Uncovered Australia trở lại mùa thứ hai, với bốn bộ phim không thể bỏ qua trong bộ sưu tập này. Mỗi bộ phim tài liệu đều khác biệt, hấp dẫn và có ý nghĩa.