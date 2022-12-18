የዓለም ዋንጫ 2022 ባለቤት፤ ፈረንሳይ ወይስ አርጀንቲና?

ዓረባዊ ገፅታን ተጎናፅፎ፣ ሙስሊሙንና እስያን አካትቶ በማንፀባረቅ ኅዳር 11 በተካሔደ የመክፈቻ ሥነ ሥርዓቱ የተጀመረው የኳታር ፊፋ ዓለም ዋንጫ 2022 በመዝጊያ ሥነ ሥርዓት ማምሻውን ሊጠናቀቅ ሰዓታትን እየቆጠረ ነው።
በተካሔዱት ውድድሮች 63ቱ የተጠናቀቁ ሲሆን፤ 64ኛውና የመጨረሻው የዋንጫ ግጥሚያ 'አሸናፊው ማን ይሆን?' በሚል የአያሌ እግር ኳስ አፍቃሪዎችን ስሜት ሰቅዞ ባለው የፈረንሳይና አርጀንቲና ፍልሚያ ይደመደማል።
ለፍፃሜ ግጥሚያ የሚወዳደሩት ፈረንሳይ በ1998 እና 2018 እንዲሁም አርጀንቲና በ1978 እና 1986 አሸናፊ በመሆን ለሁለት ጊዜያት ለዓለም ዋንጫ ባለቤትነት የበቁ ናቸው።
Argentina Diego Maradona victorious with teammates carrying world cup trophy after winning Finals match vs West Germany at Estadio Azteca. Mexico City, Mexico 6/29/1986. Credit: George Tiedemann /Sports Illustrated via Getty Images
ጠቅላላ ወጪው ከ220 ቢሊየን ዶላር በላይ የፈጀው የዓለም ዋንጫ 2022 በ15 ደቂቃ ልዩ የመዝጊያ ሥነ ሥርዓት ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ይጠናቀቃል።
France players celebrate after beating Croatia 4-2 to win the country's second World Cup title at Luzhniki Stadium in Moscow on July 15, 2018. Credit: Kyodo News Stills via Getty Images
የውድድሩና የመዝጊያ ሥነ ሥርዓቱ የሚካሔደው በኳታር ሉሴይል ስታዲየም ነው።
አሸናፊ ማን ሊሆን ይችላል?
The World Cup trophy was pictured outside Lusail Stadium on December 14, 2022 in Lusail City, Qatar. Credit: David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images
ዮናስ ሙሉጌታ፤ በቪክቶሪያ የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር በጅሮንድ - አርጀንቲና
ኢዮብ እሱባለው፤ የይድነቃቸው ተሰማ ማኅበራዊ እግር ኳስ ክለብ ፕሬዚደንት - አርጀንቲና
Yonas Mulugeta. Credit: Y.Mulugeta
ሳምሶን ከበደ፤ በቪክቶሪያ የኢትዮጵያ ባሕልና ስፖርት ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት - ፈረንሳይ
Eyob Esubalew. Credit: E.Esubalew.
የፍፃሜ ግጥሚያ ሠንጠረዥ
Samson Kebede. Credit: S.Kebede
ፈረንሳይ እና አርጀንቲና (በአውስትራሊያ ሰዓት አቆጣጠር ሰኞ ዲሴምበር 19 / ታሕሳስ 9) 2:00 am [AEDT]
ስርጭቱን በቀጥታ እንደምን መመልከት ይችላሉ?
በ SBS TV እና SBS On Demand
ቀጣዩ 23ኛው የዓለም ዋንጫ 2026 የሚካሔደው የት ነው?
በሶስት የሰሜን አሜሪካ አገራት፤
ዩናይትድ ስቴትስ፣ ካናዳና ሜክሲኮ በጥምር በሚያዘጋጁባቸው 18 ከተሞች።