የዓለም ዋንጫ 2022 ባለቤት፤ ፈረንሳይ ወይስ አርጀንቲና?

ኅዳር 12 በአስተናጋጇ አገር ኳታርና ኢኳዶር ግጥሚያ የተጀመረው የዓለም ዋንጫ 2022 እግር ኳስ ውድድር ታሕሳስ 9 በፈረንሳይና አርጀንቲና የዋንጫ ተፋላሚነት ሊያከትም የሰዓታት ዕድሜ ቀርተውታል። በአርጀንቲናና ፈረንሳይ ጎራ የቆሙ ኢትዮጵያውያን እግር ኳስ አፍቃሪዎች የአሸናፊ ቡድን ትንበያቸውን ለSBS አማርኛ ገልጠዋል።

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In this composite image, a comparison has been made between (L-R) Kylian Mbappe of France and Lionel Messi of Argentina, who are posing during the official FIFA World Cup 2022 portrait sessions. Argentina and France meet in the final of the FIFA World Cup Qatar 2022. Credit: FIFA/FIFA via Getty Images

ዓረባዊ ገፅታን ተጎናፅፎ፣ ሙስሊሙንና እስያን አካትቶ በማንፀባረቅ ኅዳር 11 በተካሔደ የመክፈቻ ሥነ ሥርዓቱ የተጀመረው የኳታር ፊፋ ዓለም ዋንጫ 2022 በመዝጊያ ሥነ ሥርዓት ማምሻውን ሊጠናቀቅ ሰዓታትን እየቆጠረ ነው።

በተካሔዱት ውድድሮች 63ቱ የተጠናቀቁ ሲሆን፤ 64ኛውና የመጨረሻው የዋንጫ ግጥሚያ 'አሸናፊው ማን ይሆን?' በሚል የአያሌ እግር ኳስ አፍቃሪዎችን ስሜት ሰቅዞ ባለው የፈረንሳይና አርጀንቲና ፍልሚያ ይደመደማል።
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Argentina Diego Maradona victorious with teammates carrying world cup trophy after winning Finals match vs West Germany at Estadio Azteca. Mexico City, Mexico 6/29/1986. Credit: George Tiedemann /Sports Illustrated via Getty Images
ለፍፃሜ ግጥሚያ የሚወዳደሩት ፈረንሳይ በ1998 እና 2018 እንዲሁም አርጀንቲና በ1978 እና 1986 አሸናፊ በመሆን ለሁለት ጊዜያት ለዓለም ዋንጫ ባለቤትነት የበቁ ናቸው።
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France players celebrate after beating Croatia 4-2 to win the country's second World Cup title at Luzhniki Stadium in Moscow on July 15, 2018. Credit: Kyodo News Stills via Getty Images
ጠቅላላ ወጪው ከ220 ቢሊየን ዶላር በላይ የፈጀው የዓለም ዋንጫ 2022 በ15 ደቂቃ ልዩ የመዝጊያ ሥነ ሥርዓት ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ይጠናቀቃል።

የውድድሩና የመዝጊያ ሥነ ሥርዓቱ የሚካሔደው በኳታር ሉሴይል ስታዲየም ነው።
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The World Cup trophy was pictured outside Lusail Stadium on December 14, 2022 in Lusail City, Qatar. Credit: David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images
አሸናፊ ማን ሊሆን ይችላል?

ዮናስ ሙሉጌታ፤ በቪክቶሪያ የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር በጅሮንድ - አርጀንቲና
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Yonas Mulugeta. Credit: Y.Mulugeta
ኢዮብ እሱባለው፤ የይድነቃቸው ተሰማ ማኅበራዊ እግር ኳስ ክለብ ፕሬዚደንት - አርጀንቲና
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Eyob Esubalew. Credit: E.Esubalew.
ሳምሶን ከበደ፤ በቪክቶሪያ የኢትዮጵያ ባሕልና ስፖርት ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት - ፈረንሳይ
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Samson Kebede. Credit: S.Kebede
የፍፃሜ ግጥሚያ ሠንጠረዥ

ፈረንሳይ እና አርጀንቲና (በአውስትራሊያ ሰዓት አቆጣጠር ሰኞ ዲሴምበር 19 / ታሕሳስ 9) 2:00 am [AEDT]

ስርጭቱን በቀጥታ እንደምን መመልከት ይችላሉ?

SBS TV እና SBS On Demand

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Published 18 December 2022 at 2:31pm, updated an hour ago at 2:45pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS