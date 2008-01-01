ፖለቲካና ታሪክ

08:38
Australia Explained - Inheritance Laws

የአውስትራሊያን የውርስ ሕጎች መፍታት፤ የእርስዎ መብቶችና ግዴታዎች ሲብራሩ

05:18
SBS Amharic News Podcast Radio Telescopes.jfif

ኢትዮጵያ ውስጥ 1.2 ለአስከፊ ረሃብ የተጋለጡ ሕፃናት መኖራቸው ተገለጠ

13:28
SBS Amharic News Podcast Radio Telescopes.jfif

አዲስ አበባ ውስጥ የታሰሩ ሰዎችን ትክክለኛ የማቆያ አድራሻ ለማግኘት አዋኪ ሆኖ መገኘቱን መንግሥታዊው የሰብዓዊ መብቶች ድርጅት ገለጠ

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"የመጠጥ ጥገኝነትን፣የሕፃናት ጉስቁልናንና ከመጠን ያለፈ እሥራትን የማቃለል ሃሳብ ይዞ ለሚመጣ ሕዝበ ውሳኔ የአውስትራሊያ ሕዝብ እሺ ይላል ብዬ አስባለሁ" አቶ ማርሸት መሸሻ

ጤና - የአኗኗር ዘይቤና ማኅበረሰብ

07:31
Settlement Guide: Cross cultural friendships

አውስትራሊያ ውስጥ ወዳጆችን ያፍሩ፤ የባሕል ተሻጋሪ ወዳጆች ጠቀሜታ

08:37
SG CAT Ownership 1.jpg

አውስትራሊያ ውስጥ የድመት ባለቤት ኃላፊነት ምንድነው?

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"በአገር ቤት ምርጫ የማጣት፤ በባሕር ማዶ ምርጫ የመብዛት ፈተናዎች አሉ፤ በሁሉም አቅጣጫ እርዳታና ምክር ያስፈልጋል" ዶ/ር ሙላቱ በላይነህ

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"አንድ ቤት ሆነው ሩቅ የሆኑ፤ በስሜት የተፋቱና የግብረ ስጋ ግንኙነት እንኳ እየፈፀሙ ጥልቅ ግንኙነት የሌላቸው ባልና ሚስቶች ብዙ ናቸው" ዶ/ር ሙላቱ በላይነህ

አውስትራሊያ ስትብራራ

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SG Improving English - letters

በእንግሊዝኛ ክህሎት መካን፤ የቋንቋ ችሎታዎችዎን የማጎልበቻ ደረጃዎች

09:17
CANBERRA RECONCILIATION WEEK STOCK

የድምፅ ሕዝበ ውሳኔ ምንድነው? አውስትራሊያ የምታካሂደው ስለምን ነው?

07:05
SG Moving Interstate - A young woman is packing her moving boxes

ወደ ክፍለ አገር ሔዶ ለመኖር ያሉ መሥፈርቶች ምንድን ናቸው?

07:35
Group of four young adults relaxing on patio outside house with food and drink

ለተማሪዎች የሚሆኑ መኖሪያ ቤቶች ምን ዓይነት ናቸው?

የኮሮናቫይረስ

AUSTRALIAN DAILY LIFE

የአውስትራሊያ የወረርሽኝ አስቸኳይ ግብረ ምላሽ ዛሬ አብቅቷል፤ ለውጦቹን እነሆ

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የኮቪድ - 19 ወሸባ መቆያ ከሰባት ወደ አምስት ቀናት ዝቅ እንዲል የአውስትራሊያ ብሔራዊ ካቢኔ ወሰነ

COVID19 AGED CARE ADF SUPPORT

የኮቪድ-19 ወቅታዊ መረጃ፤ ሉላዊ የሞት ቁጥር በ 15 ፐርሰንት ቀንሷል፣ የአውስትራሊያ አረጋውያን ክብካቤ ተቋማት ተጨማሪ ድጎማ ሊያገኙ ነው

AUSTRALIA-SYDNEY-COVID-19-BORDER REOPENING

'ለጉዞ ዝግጁ ይሁኑ' ወቅታዊውን የአውስትራሊያ መንግሥት የጉዞ ምክር እነሆ

12:05
Community

እያገረሸ ባለው የኮቪድ - 19 ወረርሽኝ ሳቢያ ትምህርት ቤቶች ዳግም ቢዘጉ ወላጆች ለርቀት ትምህርት ምን ዓይነት መሰናዶ ያሻቸዋል?

ሥነ ጥበብና ባሕል

15:00
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"በአሸንዳ በዓል ሴት ልጅ የት ገባች የት ወጣች አይባልም፤ ቀናችን ስለሆነ ደስተኞች ነን" ድምፃዊት ማኅሌት ገብረጊዮርጊስ

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"ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሐረር ጥንታዊነትን ይዞ የቆየ ከተማ የለም"አቶ ተወለዳ አብዶሽ

19:13
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"የሞት መድኃኒት እንኳ ሊገኝባት ይችላል የሚባልባት አገር ላይ ተቀምጠን ምንም ነገር አልሠራንም፤ መንግሥት ለምን ለአገር በቀል ሕክምና ተቋም አያቆምም?" ዶ/ር አሰፋ ባልቻ

15:18
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የኢትዮጵያን አገር በቀል ሕክምና መድብሎች ጠብቀን ማቆየት የሚያሻን ስለምን ነው?