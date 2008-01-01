SBS Language
Language
ፖለቲካና
ታሪክ
08:38
የአውስትራሊያን የውርስ ሕጎች መፍታት፤ የእርስዎ መብቶችና ግዴታዎች ሲብራሩ
05:18
ኢትዮጵያ ውስጥ 1.2 ለአስከፊ ረሃብ የተጋለጡ ሕፃናት መኖራቸው ተገለጠ
13:28
አዲስ አበባ ውስጥ የታሰሩ ሰዎችን ትክክለኛ የማቆያ አድራሻ ለማግኘት አዋኪ ሆኖ መገኘቱን መንግሥታዊው የሰብዓዊ መብቶች ድርጅት ገለጠ
14:25
"የመጠጥ ጥገኝነትን፣የሕፃናት ጉስቁልናንና ከመጠን ያለፈ እሥራትን የማቃለል ሃሳብ ይዞ ለሚመጣ ሕዝበ ውሳኔ የአውስትራሊያ ሕዝብ እሺ ይላል ብዬ አስባለሁ" አቶ ማርሸት መሸሻ
ጤና - የአኗኗር ዘይቤና
ማኅበረሰብ
07:31
አውስትራሊያ ውስጥ ወዳጆችን ያፍሩ፤ የባሕል ተሻጋሪ ወዳጆች ጠቀሜታ
08:37
አውስትራሊያ ውስጥ የድመት ባለቤት ኃላፊነት ምንድነው?
13:22
"በአገር ቤት ምርጫ የማጣት፤ በባሕር ማዶ ምርጫ የመብዛት ፈተናዎች አሉ፤ በሁሉም አቅጣጫ እርዳታና ምክር ያስፈልጋል" ዶ/ር ሙላቱ በላይነህ
19:44
"አንድ ቤት ሆነው ሩቅ የሆኑ፤ በስሜት የተፋቱና የግብረ ስጋ ግንኙነት እንኳ እየፈፀሙ ጥልቅ ግንኙነት የሌላቸው ባልና ሚስቶች ብዙ ናቸው" ዶ/ር ሙላቱ በላይነህ
አውስትራሊያ
ስትብራራ
06:52
በእንግሊዝኛ ክህሎት መካን፤ የቋንቋ ችሎታዎችዎን የማጎልበቻ ደረጃዎች
09:17
የድምፅ ሕዝበ ውሳኔ ምንድነው? አውስትራሊያ የምታካሂደው ስለምን ነው?
07:05
ወደ ክፍለ አገር ሔዶ ለመኖር ያሉ መሥፈርቶች ምንድን ናቸው?
07:35
ለተማሪዎች የሚሆኑ መኖሪያ ቤቶች ምን ዓይነት ናቸው?
የኮሮናቫይረስ
የአውስትራሊያ የወረርሽኝ አስቸኳይ ግብረ ምላሽ ዛሬ አብቅቷል፤ ለውጦቹን እነሆ
የኮቪድ - 19 ወሸባ መቆያ ከሰባት ወደ አምስት ቀናት ዝቅ እንዲል የአውስትራሊያ ብሔራዊ ካቢኔ ወሰነ
የኮቪድ-19 ወቅታዊ መረጃ፤ ሉላዊ የሞት ቁጥር በ 15 ፐርሰንት ቀንሷል፣ የአውስትራሊያ አረጋውያን ክብካቤ ተቋማት ተጨማሪ ድጎማ ሊያገኙ ነው
'ለጉዞ ዝግጁ ይሁኑ' ወቅታዊውን የአውስትራሊያ መንግሥት የጉዞ ምክር እነሆ
12:05
እያገረሸ ባለው የኮቪድ - 19 ወረርሽኝ ሳቢያ ትምህርት ቤቶች ዳግም ቢዘጉ ወላጆች ለርቀት ትምህርት ምን ዓይነት መሰናዶ ያሻቸዋል?
ሥነ ጥበብና
ባሕል
15:00
"በአሸንዳ በዓል ሴት ልጅ የት ገባች የት ወጣች አይባልም፤ ቀናችን ስለሆነ ደስተኞች ነን" ድምፃዊት ማኅሌት ገብረጊዮርጊስ
15:31
"ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሐረር ጥንታዊነትን ይዞ የቆየ ከተማ የለም"አቶ ተወለዳ አብዶሽ
19:13
"የሞት መድኃኒት እንኳ ሊገኝባት ይችላል የሚባልባት አገር ላይ ተቀምጠን ምንም ነገር አልሠራንም፤ መንግሥት ለምን ለአገር በቀል ሕክምና ተቋም አያቆምም?" ዶ/ር አሰፋ ባልቻ
15:18
የኢትዮጵያን አገር በቀል ሕክምና መድብሎች ጠብቀን ማቆየት የሚያሻን ስለምን ነው?
Follow SBS Amharic
facebook
Download our apps
SBS Audio
iOS
Android
SBS On Demand
iOS
Android
Listen to our podcasts
SBS Amharic
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Amharic-speaking Australians.
SBS Learn English
Ease into the English language and Australian culture. We make learning English convenient, fun and practical.
Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.
Watch on SBS
SBS World News
Take a global view with Australia's most comprehensive world news service
Watch now