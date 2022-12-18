የሜሲ አርጀንቲና ፈረንሳይን ድል ነስቶ የፊፋ ዓለም ዋንጫ ባለቤት ሆነ

የፊፋ ዓለም ዋንጫ 20218ቱ አሸናፊ ፈረንሳይ ለሽንፈት የተዳረገችው በመለያ ፍፁም ቅጣት ምት ነው።

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Lionel Messi of Argentinia (C) celebrate with their FIFA World Cup Qatar 2022 trophy after the teams victory while winners ceremony during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. Credit: Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images

በኳታር ሉሴይል ስታዲየም እጅግ ልብ ሰቃይ የነበረው የፈረንሳይና አርጀንቲና የዓለም ዋንጫ ግጥሚያ በሙልና ተጨማሪ ጊዜያት ግጥሚያ ያለ አሸናፊ 3 ለ 3 አቻ መለያየት ያመራው ወደ መለያ ፍፁም ቅጣት ነበር።

ግቦቹን ለአርጀንቲና ያስቆጠሩት ሊዮኔል ሜሲ በ23ኛውና 108ኛ ደቂቃ (በፍፁም ቅጣት ምት)፣ አንሄል ዲ ማርያ በ36ኛው ደቂቃ ሲሆኑ፤ በፈረንሳይ በኩል ካይሊያን ዕምባፔ በ80ኛ (በፍፁም ቅጣት ምት)፣ 81ኛ እና 118ኛዎቹ ደቂቃ (በፍፁም ቅጣት ምት) በተከታታይ ሶስት ግቦችን አስቆጥሯል።

አቻ መለያየታቸውን ተከትሎ ወደ ለአሸናፊ ቡድን መለያነት በተሰጠው የመለያ ፍፁም ቅጣት ምት አርጀንቲና ፈረንሳይን 4 ለ 2 በሆነ ውጤት ረትቶ ለዋንጫ ባለቤትነት በቅቷል።

በ2002 ብራዚል ጀርመንን አሸንፎ የዓለም ዋንጫ ባለቤት ከሆነ ከ20 ዓመታት ወዲህ ዋንጫው ከአውሮፓ ሲወጣ ይህ የመጀመሪያ ጊዜው ነው።
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Kylian Mbappe of France looks at the World Cup trophy at the end of the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. Credit: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

የፈረንሳዩ ዕምቤፔና የአርጀንቲናው ሜሲ ሁለቱም በውድድሩ ወቅት ለቡድናቸው አምስት - አምስት ግቦችን አስቆጥረዋል።

በዓለም ዋንጫው ውድድር ልዩ ብቃት ካስመዘገቡት ውስጥ የፈረንሳዩ ሉዊዝ ፈረናንዴዝ ከአራት ዓመት በፊት ዕምቤፔ ተሸልሞ የነበረውን የውድድሩ ኮከብ ወጣት ተጫዋች ሽልማት አግኝቷል።

የአርጀንቲናው እሚሊአኖ ማርቲኔዝ የወርቅ ጓንት ሲያገኝ በውድድሩ ወቅት ስምንት ግቦችን ያስቆጠረው ዕምቤፔ የወርቅ ጫማ ተሸላሚ ሆኗል።
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(L-R) adidas Golden Ball winner Lionel Messi, adidas Golden Glove winner Emiliano Martinez of Argentina and adidas Golden Boot winner Kylian Mbappe of France pose at the award ceremony following the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. Credit: Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images
የአርጀቲናው ሜሲ በውድድሩ ምርጥ ተጫዋችነት ወርቅ ኳስ ለመሸለም በቅቷል።

ከግጥሚያው በፊት በርችት በደመቀው የሉሴይል ስታዲየም የመዝጊያ ሥነ ሥርዓት ላይ የኳታር ገጣሚ አይሻ፣ አሜሪካዊ ናይጄሪያዊ ዳቪዶ፣ የፖርቶሪኮ ሬጋቶን ዘፋኝ ኦዙና፣ የፈረንሳይ ራፐር ጂምስ፣ ሞሮካዊ ካናዳዊ ድምፃዊት ኖራ ፈቲሂ፣ ኢሚራቲ ፖፕ ኮከብ ባልቀስ፣ የኢራቅ ሙዚቀኛ ራህማ ሬድና የሞሮኮ ድምፃዊ ማናል ተገኝተው ለስንብቱ ልዩ ዝግጀት ድምቀትን አላብሳዋል።
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Davido, Aisha, Nora Fathi, Balqees, Rahma Riad and Manal perform during the closing ceremony prior to the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. Credit: Richard Heathcote/Getty Images
አርጀንቲና የ2022 የዓለም ዋንጫ ባለቤት በመሆን ለሶስተኛ ጊዜ አሸናፊ በመሆኗ፤ ለአምስት ጊዜያት የዓለም ዋንጫ ባለቤት ከሆነችው ብራዚልና ለአራት ጊዜ አሸናፊ ከሆነው ገርመን ቀጥላ በሶስተኛ ደረጃ እንድትመዘገብ አድርጓታል።











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Published 19 December 2022 at 7:48am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS