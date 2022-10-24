የድርድሩ ነገር በደቡብ አፍሪካ

ከሕወሓት ተደራዳሪዎች መካከል ጄነራል ፃድቃን ገብረተንሳይ እና አቶ ጌታቸው ረዳ እንደሚገኙበት የታወቀ ሲሆን፤ በኢትዮጵያ መንግሥት በኩል በይፋ ባይገለፅም አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፣ ዶ/ር ጌዲዮን ጤሞቴዎስና ዶ/ር ጌታቸው ጀምበር ወደ ደቡብ አፍሪካ ማቅናታቸውን ምንጮች ጠቆሙ።

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Ambassador Redwan Hussien, National Security Advisor to Prime Minister Abiy Ahmed (L), and Attorney General Gedion Timothewos (R). Credit: Minasse Wondimu Hailu/Anadolu Agency via Getty Images / Michael Tewelde/Xinhua via Getty Images

በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል ዛሬ ይጀመራል ለተባለው የሰላም ንግግር የሁለቱም ወገኖች ተደራዳሪዎች ደቡብ አፍሪካ መግባታቸው እየተሰማ ነው።

ምንም እንኳ ድርድሩ የሚካሄድበት ትክክለኛ ቦታና ሰዓት በጥብቅ ምሥጢር የተያዘና እስካሁንም ያልተገለፀ ቢሆንም የሕወሓት የውጭ ጉዳዮች ቢሮ ቃል አቀባይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወት በፃፉት የትዊተር መረጃ ተደራዳሪዎቻቸው ደቡብ አፍሪካ መግባታቸውን አስታውቀዋል።

“በአፍሪካ ኅብረት በሚመራው የኢትዮጵያ ትግራይ የሠላም ንግግር ላይ ለመገኘት ልዑካን ቡድናችን ደቡብ አፍሪካ ገብቷል” ብለዋል።
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ቃል አቀባዩ አክለውም “ውጊያው ፈጥኖ እንዲቆም፣ ያልተገደበ የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦትና የኤርትራ ኃይሎች መውጣት” ላይ ቅድሚያ አጀንዳቸው መሆኑን ገልፀዋል።

ከህወሓት ተደራዳሪዎች መካከል ጄነራል ፃድቃን ገብረተንሳይ እና አቶ ጌታቸው ረዳ እንደሚገኙበት የታወቀ ሲሆን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በይፋ ባይገለፅም አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፣ ዶ/ር ጌዲዮን ጤሞቴዎስና ዶ/ር ጌታቸው ጀምበር ወደ ደቡብ አፍሪካ ማቅናታቸውን ምንጮች ጠቆሙ።

[ደመቀ ከበደ ፡ አዲስ አበባ]
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Published 24 October 2022 at 3:58pm, updated 34 minutes ago at 4:04pm
By Demeke Kebede
Source: SBS