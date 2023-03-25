የሌበር ፓርቲ የኒው ሳውዝ ዌይልስ ክፍለ አገር ምርጫን አሸነፈ፤መሪው ክሪስ ሚንስ ለፕሪሚየርነት በቁ

ድል የተነሱት የሊብራል ፓርቲ መሪና የኒው ሳውዝ ዌይልስ ፕሪሚየር ዶሜኒክ ፔሮቴይ ከፓርቲ መሪነታቸው በፈቃዳቸው ለቀቁ

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NSW Labor MP Rose Jackson (left) celebrates during the NSW Labor reception in Sydney, Saturday, 25 March 2023. Credit: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

የኒው ሳውዝ ዌይልስ ሌበር ፓርቲ ራሱን ችሎ አብላጫ ወንበር ያለው መንግሥት ለማቆም የሚያስችሉትን 47 የምክር ቤት ወንበሮች በእርግጥኝነት እንደሚያገኝ የተጠቆመ ሲሆን፤ ከቶውንም የድምፅ ቆጠራው ሲያበቃ እስከ 50 የምክር ቤት ወንበሮችን ሊያሸንፍ እንደሚችል በABC የምርጫ ተንታኝ ተገምቷል።

በሌላ በኩል የቀድሞው የሊብራል ፓርቲ መሪና የኒው ሳውዝ ዌይልስ ፕሪሚየር ዶሜኒክ ፔሮቴይ ፓርቲያቸው በምርጫው ድል ለመነሳቱ ሙሉ ኃላፊነትን እንደሚወስዱ ገልጠው፤ ያም በመሆኑ በፈቃዳቸው ከሊብራል ፓርቲ መሪነት ራሳቸውን ማግለላቸውን አስታውቀዋል።
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NSW Premier Dominic Perrottet with his wife Helen Perrottet and daughter Celeste arrive to cast their votes on NSW state election day. Credit: AAP / AAP
አቶ ፔሮቴይ ለመሪነት የበቁት በፀረ ሙስና ኮሚሽን ለምርመራ ግድ በመሰኘታቸው ከስልጣናቸው በተሰናበቱት የቀድሞዋ የሊብራል ፓርቲ መሪና ፕሪሚየር ግላዲስ በርጂክሊያን እግር ተተክተው ነው።

ሲመለከቱት የነበረውን የእግር ኳስ ጨዋታ አቋርጠው የሌበር የድል ብስራት መታደሚያ በሆነው አዳራሽ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ

"የኒው ሳውዝ ዌይልስ ሕዝብ በጋራ ሆኖ የተሻለ መፃኢ ጊዜን መርጧል። በዛሬዋ ምሽት የኒው ሳውዝ ዌይልስ አዲስ ጅማሮ ይጀመራል... የሚጀምረውም በታላቅ መሪ ነው" ብለዋል።
LABOR ELECTION FUNCTION
NSW Labor Leader Chris Minns is congratulated by Prime Minister Anthony Albanese after the state election result. Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE
በጠቅላይ ሚኒስትሩ በታላቅ መሪነት የተወደሱት አዲሱ ተመራጭ 47ኛው የኒው ሳውዝ ዌይልስ ፕሪሚየር ክሪስ ሚንስ የኒው ሳውዝ ዌይልስ ሕዝብ ሌበርን ለመንግሥትነት በማብቃቱ ለስኬት እንጂ ለክሽፈት እንደማይዳርጉት ተናግረዋል።

የሌበር ፓርቲ ቀደም ሲል ከሁለኛው ጦርነት በኋላ ከተቃዋሚነት ተነስቶ ለመንግሥትነት የበቃው በ1976 በኔቪል ራን እና በ1995 በቦብ ካር መሪነት ነው።



 



 







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Published 25 March 2023 11:40pm
By NACA, Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS