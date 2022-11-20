22ኛው "ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ" በድምቀት ተካሄደ

ዛሬ የተካሔደው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ መነሻው እና መጨረሻው መስቀል አደባባይ ያደረገ ሲሆን አጠቃላይ ርቀቱም 10 ኪሎ ሜትር ነው፡፡

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A crowd awaits to participate in the annual 10k run of the Great Ethiopian Run, in the city of Addis Ababa, Ethiopia, on November 20, 2022. Credit: PR

ታዋቂ አትሌቶችን ጨምሮ ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ከተማ በድምቀት ተካሂዷል፡፡

ፕሬዝደንት ሳሕለወርቅ ዘውዴ፣ ከንቲባ አዳነች አቤቤና ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ሩጫውን አስጀምረውታል።
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Ethiopian President Sahlework Zewde (L), and Adanech Abiebie, Mayor of Addis Ababa (C). Credit: PR
ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በ1994 ዓ.ም በአትሌት ኃይሌ ገብረ ሥላሴ የተጀመረ ሲሆን በአፍሪካ ቀዳሚ በዓለም ደግሞ ስድስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ትልቅ የጎዳና ላይ ሩጫ ነው፡፡

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ዛሬ የተካሔደው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ መነሻው እና መጨረሻው መስቀል አደባባይ ያደረገ ሲሆን አጠቃላይ ርቀቱም 10 ኪሎ ሜትር ነው፡፡

ከዚህኛው ሩጫ ቀደም ብሎ ትናንት የህፃናት ዛሬ ደግሞ የአካል ጉዳተኞች ውድድር ተካሂዷል፡፡
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Wheelchair racers. Credit: PR
የ 2015 ሶፊ ማልት ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በዛሬው ዕለት 40,000 ራጮች ታድመውበታል።

በውድድሩ አትሌቶች በ 10 ኪ.ሜ ሩጫ በወንዶች እና በሴቶች ዘርፍ የተወዳደሩ ሲሆን በወንዶች አቤ ጋሻሁን በአንደኝነት፣ ሀይለማርያም አማረ በሁለተኝነትና ገመቹ ዲዳ ደግሞ በሶስተኝነት ውድድሩን አጠናቀዋል። አቤ ጋሻሁን በታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ውድድር ሲያሸንፍ የዘንድሮው ለሶስተኛ ጊዜ ነው።

በሌላ መልኩ ደግሞ ትዕግስት ከተማ ቀዳሚ ሆና ስታጠናቅቅ ፡ መስታወት ፍቅር ሁለተኛ እንዲሁም ፎቴን ተስፋዬ ሶስተኛ በመውጣት የዘንድሮው የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የሴቶች ዘርፍ አሸናፊዎች መሆናቸው ታውቋል።

[ ደመቀ ከበደ ፡ አዲስ አበባ ]
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Published 20 November 2022 at 6:58pm
By Demeke Kebede
Source: SBS