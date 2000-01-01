Visas and Immigration

11:03

የኢሬቻ ቱሉ በዓል በሜልበርን-አውስትራሊያ ተከበረ

05:39

የእናቶች ቀን በአገረ አውስትራሊያ

06:26

"የድሮ ትዝታዎችን ማስታወስና ታሪክን ማካፈል አስደሳች ነው" - የቀድሞው የኢትዮጵያ ብሔራዊ እግር ኳስ ተጫዋች ኤርሚያስ ወንድሙ

07:28

"አሁን ባለው ሁኔታ ስለ ዋጋ ግሽበትና የወለድ መጠን መጨመርና አለመጨመር እርግጠኛ ሆኖ መናገር አይቻልም" ዶ/ር ዮናታን ድንቁ

13:52

"በጀቱ ያተኮረው የዋጋ ግሽበትን ማረቅ ላይ ነው ብዬ ነው የማስበው" - ዶ/ር ዮናታን ድንቁ

16:44

"ኢትዮጵያውያን ወላጆች ልጆችን ማሳደግ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳደጉበት ነው፤ እሱ ደግሞ እዚህ አገር አይሆንም" ሰላማዊት ግዛው

13:47

ከሐዋሳ እስከ አውስትራሊያ "ኢትዮጵያ ሳለሁ፤ አውስትራሊያ ውስጥ ካንጋሩ ጎዳና ላይ ሁሉ የሚታይ ይመስለኝ ነበር"ሰላማዊት ግዛው

From Ethiopia to Australia: Engineer Martha's Inspiring Journey of Preservance and Professional Success

08:17

በግሪንስ ፓርቲ ድጋፍ የፌዴራል መንግሥቱ የአየር ንብረት ለውጥ ፖሊሲ የተጋረጠበትን መሰናክል አለፈ

17:17

ከሳሪስ እስከ አውስትራሊያ፤ኢንጂነር ማርታ አበጋዝ

11:19

"በአሁኑ ወቅት የሠራተኛ እጥረት እንጂ የሥራ እጥረት የለም፤ሥራ ለሚፈልግ ሰው በእኛ አካባቢ በብዛት ሥራ አለ"አቶ ልዑል ፍስሃ

15:47

"ለአውስትራሊያ የውጭ ጉዳይ ተወካዮች የማሳስበው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም፣መረጋጋትና አንድነት እንዲፈጠር አስተዋፅዖና ተፅዕኖ እንዲያደርጉ"ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ

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