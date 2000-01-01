Visas and Immigration

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11:03
የኢሬቻ ቱሉ በዓል በሜልበርን-አውስትራሊያ ተከበረ
05:39
የእናቶች ቀን በአገረ አውስትራሊያ
06:26
"የድሮ ትዝታዎችን ማስታወስና ታሪክን ማካፈል አስደሳች ነው" - የቀድሞው የኢትዮጵያ ብሔራዊ እግር ኳስ ተጫዋች ኤርሚያስ ወንድሙ
07:28
"አሁን ባለው ሁኔታ ስለ ዋጋ ግሽበትና የወለድ መጠን መጨመርና አለመጨመር እርግጠኛ ሆኖ መናገር አይቻልም" ዶ/ር ዮናታን ድንቁ
13:52
"በጀቱ ያተኮረው የዋጋ ግሽበትን ማረቅ ላይ ነው ብዬ ነው የማስበው" - ዶ/ር ዮናታን ድንቁ
16:44
"ኢትዮጵያውያን ወላጆች ልጆችን ማሳደግ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳደጉበት ነው፤ እሱ ደግሞ እዚህ አገር አይሆንም" ሰላማዊት ግዛው
13:47
ከሐዋሳ እስከ አውስትራሊያ "ኢትዮጵያ ሳለሁ፤ አውስትራሊያ ውስጥ ካንጋሩ ጎዳና ላይ ሁሉ የሚታይ ይመስለኝ ነበር"ሰላማዊት ግዛው
From Ethiopia to Australia: Engineer Martha's Inspiring Journey of Preservance and Professional Success
08:17
በግሪንስ ፓርቲ ድጋፍ የፌዴራል መንግሥቱ የአየር ንብረት ለውጥ ፖሊሲ የተጋረጠበትን መሰናክል አለፈ
17:17
ከሳሪስ እስከ አውስትራሊያ፤ኢንጂነር ማርታ አበጋዝ
11:19
"በአሁኑ ወቅት የሠራተኛ እጥረት እንጂ የሥራ እጥረት የለም፤ሥራ ለሚፈልግ ሰው በእኛ አካባቢ በብዛት ሥራ አለ"አቶ ልዑል ፍስሃ
15:47
"ለአውስትራሊያ የውጭ ጉዳይ ተወካዮች የማሳስበው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም፣መረጋጋትና አንድነት እንዲፈጠር አስተዋፅዖና ተፅዕኖ እንዲያደርጉ"ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ
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