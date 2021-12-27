“ዐቢይ አሕመድ [ጠ/ሚ] ጦርነቱን ካስቆመ ምናልባት ይህች አገር እንደ አገር ለመቀጠል ዕድል ይኖራታል ብዬ አምናለሁ” አምባሳደር ፍስሃ አስገዶም

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ዐቢይ አሕመድ [ጠ/ሚ] ጦርነቱን ካስቆመ ምናልባት ይህች አገር እንደ አገር ለመቀጠል ዕድል ይኖራታል ብዬ አምናለሁ” አምባሳደር ፍስሃ አስገዶምPlay17:40ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Demonstrators with Tigray flags and posters march on the National Mall in Washington, DC on November 4, 2021. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (32.36MB)Published 27 December 2021 at 12:54pm, updated 27 December 2021 at 12:58pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS 2021 ምልሰታዊ ምልከታ - አምባሳደር ፍሰሃ አስገዶም፤ በተባበሩት መንግሥታት የቀድሞ የኢፌዴሪ አምባሳደር ሆነው አገልግለዋል። እንዲሁም፤ በተለያዩ አገራት በዲፕሎማሲው ዘርፍ ሠርተዋል። በ2021 ጃኑዋሪ የትግራይን ጉዳይ አካትቶ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ካካሄድነው ቃለ ምልልስ ውስጥ ለያዝነው ዓመት መሰናበቻ በምልሰታዊ ምልከታ በከፊል ነቅሰን አቅርበናል።Published 27 December 2021 at 12:54pm, updated 27 December 2021 at 12:58pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementጥቅል ወቅታዊ ጉዳዮችየትግራይ ግጭትየሱዳን ወረራShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ