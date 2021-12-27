ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ዐቢይ አሕመድ [ጠ/ሚ] ጦርነቱን ካስቆመ ምናልባት ይህች አገር እንደ አገር ለመቀጠል ዕድል ይኖራታል ብዬ አምናለሁ” አምባሳደር ፍስሃ አስገዶም

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Homeland Report

Demonstrators with Tigray flags and posters march on the National Mall in Washington, DC on November 4, 2021. Source: Getty

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 27 December 2021 at 12:54pm, updated 27 December 2021 at 12:58pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

2021 ምልሰታዊ ምልከታ - አምባሳደር ፍሰሃ አስገዶም፤ በተባበሩት መንግሥታት የቀድሞ የኢፌዴሪ አምባሳደር ሆነው አገልግለዋል። እንዲሁም፤ በተለያዩ አገራት በዲፕሎማሲው ዘርፍ ሠርተዋል። በ2021 ጃኑዋሪ የትግራይን ጉዳይ አካትቶ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ካካሄድነው ቃለ ምልልስ ውስጥ ለያዝነው ዓመት መሰናበቻ በምልሰታዊ ምልከታ በከፊል ነቅሰን አቅርበናል።

Published 27 December 2021 at 12:54pm, updated 27 December 2021 at 12:58pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

Advertisement
  • ጥቅል ወቅታዊ ጉዳዮች
  • የትግራይ ግጭት
  • የሱዳን ወረራ
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ