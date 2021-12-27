ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ጠ/ሚሩን የምጠይቀው አንድነት በብዙኅንነት፤ ብዙኅንነት በአንድነት በሚል የኢትዮጵያዊነት ፍልስፍና አገራችንን ከጠባብ ብሔረተኝነት እንዲያድኑልን ነው” ልዑል ዶ/ር አስፋወሰን አሥራተ ካሣ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Homeland Report

Prince Dr Asfa-Wossen Asrate Kassa. Source: AWA.Kassa

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 27 December 2021 at 1:08pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

2021 ምልሰታዊ ምልከታ - ልዑል ዶ/ር አስፋ ወሰን አሥራተ ካሣ ነዋሪነታቸው በአገረ ጀርመን ሲሆን፤ ደራሲ፣ የአፍሪካና መካከለኛው ምሥራቅ ጉዳዮች አማካሪ ናቸው። በኢትዮጵያ ታሪክ ሶስተኛ ዲግሪያቸውን በማግኘት የተመረቁት ከፍራንክፈርት ዩኒቨርሲቲ ነው። በ2021 ጃኑዋሪ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ካካሄድነው ቃለ ምልልስ ከፊሉን በምልሰታዊ ምልከታ አቅርበናል።

Published 27 December 2021 at 1:08pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

Advertisement
  • የለውጥ ሂደቶች
  • የትግራይ ግጭት
  • አማራጭ ሥርዓተ መንግሥት
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ