“ጠ/ሚሩን የምጠይቀው አንድነት በብዙኅንነት፤ ብዙኅንነት በአንድነት በሚል የኢትዮጵያዊነት ፍልስፍና አገራችንን ከጠባብ ብሔረተኝነት እንዲያድኑልን ነው” ልዑል ዶ/ር አስፋወሰን አሥራተ ካሣ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ጠ/ሚሩን የምጠይቀው አንድነት በብዙኅንነት፤ ብዙኅንነት በአንድነት በሚል የኢትዮጵያዊነት ፍልስፍና አገራችንን ከጠባብ ብሔረተኝነት እንዲያድኑልን ነው” ልዑል ዶ/ር አስፋወሰን አሥራተ ካሣPlay17:55ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Prince Dr Asfa-Wossen Asrate Kassa. Source: AWA.KassaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (32.82MB)Published 27 December 2021 at 1:08pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS 2021 ምልሰታዊ ምልከታ - ልዑል ዶ/ር አስፋ ወሰን አሥራተ ካሣ ነዋሪነታቸው በአገረ ጀርመን ሲሆን፤ ደራሲ፣ የአፍሪካና መካከለኛው ምሥራቅ ጉዳዮች አማካሪ ናቸው። በኢትዮጵያ ታሪክ ሶስተኛ ዲግሪያቸውን በማግኘት የተመረቁት ከፍራንክፈርት ዩኒቨርሲቲ ነው። በ2021 ጃኑዋሪ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ካካሄድነው ቃለ ምልልስ ከፊሉን በምልሰታዊ ምልከታ አቅርበናል።Published 27 December 2021 at 1:08pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየለውጥ ሂደቶችየትግራይ ግጭትአማራጭ ሥርዓተ መንግሥትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ