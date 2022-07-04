አውስትራሊያውያን ባለፈው አመት ብቻ ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ተጭበርብረዋል በአብዛኛው በክሪፕቶከረንሲ ኢቨስትመንት ነው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen *** አውስትራሊያውያን ባለፈው አመት ብቻ ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ተጭበርብረዋል በአብዛኛው በክሪፕቶከረንሲ ኢቨስትመንት ነውPlay06:11ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ዜና Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.67MB)Published 4 July 2022 at 11:16pmSource: SBS *** ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልበኒዚ ለዩክሬን ተጨማሪ እርዳታን እንደሚያደርጉ ተናገሩ *** የኒው ሳውዝ ዌልስ ጎርፍ መጥለቅለቅ ሳምንቱን በሙሉ ይቀጥላል ተባለPublished 4 July 2022 at 11:16pmSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ