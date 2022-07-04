ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

*** አውስትራሊያውያን ባለፈው አመት ብቻ ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ተጭበርብረዋል በአብዛኛው በክሪፕቶከረንሲ ኢቨስትመንት ነው

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Published 4 July 2022 at 11:16pm
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*** ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልበኒዚ ለዩክሬን ተጨማሪ እርዳታን እንደሚያደርጉ ተናገሩ *** የኒው ሳውዝ ዌልስ ጎርፍ መጥለቅለቅ ሳምንቱን በሙሉ ይቀጥላል ተባለ

Published 4 July 2022 at 11:16pm
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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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