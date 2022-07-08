ዜና - የጃፓኑ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤይ ተገደሉ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ዜና - የጃፓኑ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤይ ተገደሉPlay06:06ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ዜና Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.67MB)Published 8 July 2022 at 9:30pmBy NACAPresented by Martha TsegawSource: SBS በቪክቶሪያ ተጨማሪ የኮቪድ- 19 መመርመሪያዎች ለት/ቤቶች ሊከፋፈሉ ነውPublished 8 July 2022 at 9:30pmBy NACAPresented by Martha TsegawSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ