ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"በአውስትራሊያ፣ ኒውዝላንድና ኢትዮጵያ የምትገኙ ክርስቲያኖች በሙሉ እንኳን ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ትንሣኤና ዕርገቷ አደረሳችሁ" አቡነ ሉቃስ

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Abune Lucas. Credit: A.Lucas

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Published 22 August 2022 at 10:46am
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ብፅዕ አቡነ ሉቃስ፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ገዳማት የበላይ ኃላፊ፣ የምሥራቅ አውስትራሊያና ኒውዝላንድ አገረ ስብከት ሊቀጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፤ የበዓለ ፍለሰታ መልዕክታቸውን ለምዕመናን ያስተላልፋሉ።

Published 22 August 2022 at 10:46am
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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