"በአውስትራሊያ፣ ኒውዝላንድና ኢትዮጵያ የምትገኙ ክርስቲያኖች በሙሉ እንኳን ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ትንሣኤና ዕርገቷ አደረሳችሁ" አቡነ ሉቃስ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "በአውስትራሊያ፣ ኒውዝላንድና ኢትዮጵያ የምትገኙ ክርስቲያኖች በሙሉ እንኳን ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ትንሣኤና ዕርገቷ አደረሳችሁ" አቡነ ሉቃስPlay08:01ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Abune Lucas. Credit: A.LucasGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.87MB)Published 22 August 2022 at 10:46amBy Martha TsegawSource: SBS ብፅዕ አቡነ ሉቃስ፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ገዳማት የበላይ ኃላፊ፣ የምሥራቅ አውስትራሊያና ኒውዝላንድ አገረ ስብከት ሊቀጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፤ የበዓለ ፍለሰታ መልዕክታቸውን ለምዕመናን ያስተላልፋሉ።Published 22 August 2022 at 10:46amBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችፍልሰታፆምፀሎትና አገርShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ