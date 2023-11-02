ኢሰመጉ በታጣቂዎች የሚፈፀሙ ጥቃቶችና እገታዎችን የፌዴራልና የኦሮሚያ ክልል መንግሥታት እንዲያስቆሙ ጠየቀ

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Credit: SBS Amharic

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20 አውስትራሊያውያን ጋዛን ለቅቀው መውጣት በመቻላቻው እፎይታ የተሰማቸው መሆኑን የአውስትራሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጡ

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በፀጥታ መደፍረስ ሳቢያ በአማራ ክልል ከሶስት ሚሊየን በላይ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በዘንድሮው የትምህርት ዘመን መመዝገብ አልቻሉም

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የማይፈለጉ ልብሶችን መክላት

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በአማራ ክል ከሐምሌ 2015 አንስቶ ተፈናቃዮችና የጤና ባለሙያዎችን ጨምሮ ቢያንስ 200 የአስገድዶ መድፈር ተጎጂዎች መመዝገባቸውን ኢሰመኮ አስታወቀ