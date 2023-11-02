ኢሰመጉ በታጣቂዎች የሚፈፀሙ ጥቃቶችና እገታዎችን የፌዴራልና የኦሮሚያ ክልል መንግሥታት እንዲያስቆሙ ጠየቀ

ኢሰመጉ በታጣቂዎች የሚፈፀሙ ጥቃቶችና እገታዎችን የፌዴራልና የኦሮሚያ ክልል መንግሥታት እንዲያስቆሙ ጠየቀPlay04:09 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.7MB) 20 አውስትራሊያውያን ጋዛን ለቅቀው መውጣት በመቻላቻው እፎይታ የተሰማቸው መሆኑን የአውስትራሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጡShareLatest podcast episodes"ኢትዮጵያ የፍልሰትና ሠፈራ ውጤት ናት" ዶ/ር ደረሰ አየናቸውበፀጥታ መደፍረስ ሳቢያ በአማራ ክልል ከሶስት ሚሊየን በላይ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በዘንድሮው የትምህርት ዘመን መመዝገብ አልቻሉምየማይፈለጉ ልብሶችን መክላትበአማራ ክል ከሐምሌ 2015 አንስቶ ተፈናቃዮችና የጤና ባለሙያዎችን ጨምሮ ቢያንስ 200 የአስገድዶ መድፈር ተጎጂዎች መመዝገባቸውን ኢሰመኮ አስታወቀ