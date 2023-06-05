የፌዴሬሽን ምክር ቤት በጦርነቱ ዓመታት ከጋራ የታክስ ገቢዎች ከተገኘው የጋራ ገቢ የትግራይ ክልል የመካፈል መብት የለውም ሲል ወሰነ፤ የክልል አስተዳደሩ ተቃውሞ አሰማ

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በሐዋሳ ከተማ ከንቲባ የግል ጠባቂ ታግታ በነበረችው ግለሰብ ጉዳይ ተጠርጣሪ የተባሉ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሔደባቸው መሆኑ ተገለጠ

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የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃኖይ ላይ ከቬይትናም አቻቸው ጋር ተገናኝተው ተወያዩ

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የብሪክስ የልማት ባንክ አማራጭ ዓለም አቀፍ ገንዘብ ጠቀሜታን አስመልክቶ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ገለጣ አደረገ

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የፌዴራል ፍርድ ቤት የአውስትራሊያ የላቀ የጦር ሜዳ ጅብዱ ሜዳል ተሸላሚ ወታደር አፍጋኒስታን ውስጥ የጦር ወንጀሎች ፈፅሟል ሲል በየነ

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