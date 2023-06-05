የፌዴሬሽን ምክር ቤት በጦርነቱ ዓመታት ከጋራ የታክስ ገቢዎች ከተገኘው የጋራ ገቢ የትግራይ ክልል የመካፈል መብት የለውም ሲል ወሰነ፤ የክልል አስተዳደሩ ተቃውሞ አሰማ

የፌዴሬሽን ምክር ቤት በጦርነቱ ዓመታት ከጋራ የታክስ ገቢዎች ከተገኘው የጋራ ገቢ የትግራይ ክልል የመካፈል መብት የለውም ሲል ወሰነ፤ የክልል አስተዳደሩ ተቃውሞ አሰማPlay05:32 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.98MB) በሐዋሳ ከተማ ከንቲባ የግል ጠባቂ ታግታ በነበረችው ግለሰብ ጉዳይ ተጠርጣሪ የተባሉ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሔደባቸው መሆኑ ተገለጠShareLatest podcast episodesየአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃኖይ ላይ ከቬይትናም አቻቸው ጋር ተገናኝተው ተወያዩየብሪክስ የልማት ባንክ አማራጭ ዓለም አቀፍ ገንዘብ ጠቀሜታን አስመልክቶ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ገለጣ አደረገየፌዴራል ፍርድ ቤት የአውስትራሊያ የላቀ የጦር ሜዳ ጅብዱ ሜዳል ተሸላሚ ወታደር አፍጋኒስታን ውስጥ የጦር ወንጀሎች ፈፅሟል ሲል በየነ#2 Declining invitations | New Year's Eve