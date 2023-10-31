በአማራ ክል ከሐምሌ 2015 አንስቶ ተፈናቃዮችና የጤና ባለሙያዎችን ጨምሮ ቢያንስ 200 የአስገድዶ መድፈር ተጎጂዎች መመዝገባቸውን ኢሰመኮ አስታወቀ

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በፀጥታ መደፍረስ ሳቢያ በአማራ ክልል ከሶስት ሚሊየን በላይ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በዘንድሮው የትምህርት ዘመን መመዝገብ አልቻሉም

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ከባንኮችና ማይክሮ ፋይናንስ ድርጅቶች በስተቀር ግለሰቦች ማንኛውንም የወለድ ብድር ተመን ማውጣትና ውል መዋዋል እንደማይችሉ ብሔራዊ ባንክ አሳሰበ