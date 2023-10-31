በአማራ ክል ከሐምሌ 2015 አንስቶ ተፈናቃዮችና የጤና ባለሙያዎችን ጨምሮ ቢያንስ 200 የአስገድዶ መድፈር ተጎጂዎች መመዝገባቸውን ኢሰመኮ አስታወቀ

በአማራ ክል ከሐምሌ 2015 አንስቶ ተፈናቃዮችና የጤና ባለሙያዎችን ጨምሮ ቢያንስ 200 የአስገድዶ መድፈር ተጎጂዎች መመዝገባቸውን ኢሰመኮ አስታወቀPlay05:46 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.13MB) SBS የ2026 ፊፋ ዓለም ዋንጫ በቀጥታ ለማሰራጨት ተመረጠታካይ ዜናዎችጋዛ-እሥራኤል ጦርነትተኩስ አቁምየጋዛ-እሥራኤል የቀድሞ የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትሮች የጋራ መግለጫና ተቃውሞShareLatest podcast episodesበፀጥታ መደፍረስ ሳቢያ በአማራ ክልል ከሶስት ሚሊየን በላይ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በዘንድሮው የትምህርት ዘመን መመዝገብ አልቻሉምየማይፈለጉ ልብሶችን መክላትየማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት በይፋ ተመሠረተከባንኮችና ማይክሮ ፋይናንስ ድርጅቶች በስተቀር ግለሰቦች ማንኛውንም የወለድ ብድር ተመን ማውጣትና ውል መዋዋል እንደማይችሉ ብሔራዊ ባንክ አሳሰበ