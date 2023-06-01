የፌዴራል ፍርድ ቤት የአውስትራሊያ የላቀ የጦር ሜዳ ጅብዱ ሜዳል ተሸላሚ ወታደር አፍጋኒስታን ውስጥ የጦር ወንጀሎች ፈፅሟል ሲል በየነ

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Credit: SBS Amharic

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የሱዳን መከላከያ ከተቀናቃኙ ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ጋር ንግግሩን ገታ

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"የኢትዮጵያ አየር መንገድ የማኅበረሰብ እንቅስቃሴዎችን ስፖንሰር ለማድረግና የቡድን ቲኬት ቅናሽ ለማድረግ ፈቃደኛ መሆኑን ለማረጋገጥ እወዳለሁ" ኢንጂነር ተሊላ ደሬሳ

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"የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሲንጋፖር በረራውን ጀምሯል፤ ከኢትዮጵያ ወደ አውስትራሊያም ለመብረር አስቧል" ኢንጂነር ተሊላ ደሬሳ

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"በባሕር ማዶ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአገራዊ ምክክሩ የራሳቸውን ተወካዮችና አገራዊ አጀንዳዎችን አቅርበው እንዲሳተፉ ይደረጋል" ፕ/ር መስፍን አርአያ