የፌዴራል ፍርድ ቤት የአውስትራሊያ የላቀ የጦር ሜዳ ጅብዱ ሜዳል ተሸላሚ ወታደር አፍጋኒስታን ውስጥ የጦር ወንጀሎች ፈፅሟል ሲል በየነ

የፌዴራል ፍርድ ቤት የአውስትራሊያ የላቀ የጦር ሜዳ ጅብዱ ሜዳል ተሸላሚ ወታደር አፍጋኒስታን ውስጥ የጦር ወንጀሎች ፈፅሟል ሲል በየነPlay04:56 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.96MB) የሱዳን መከላከያ ከተቀናቃኙ ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ጋር ንግግሩን ገታShareLatest podcast episodes#2 Declining invitations | New Year's Eve"የኢትዮጵያ አየር መንገድ የማኅበረሰብ እንቅስቃሴዎችን ስፖንሰር ለማድረግና የቡድን ቲኬት ቅናሽ ለማድረግ ፈቃደኛ መሆኑን ለማረጋገጥ እወዳለሁ" ኢንጂነር ተሊላ ደሬሳ"የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሲንጋፖር በረራውን ጀምሯል፤ ከኢትዮጵያ ወደ አውስትራሊያም ለመብረር አስቧል" ኢንጂነር ተሊላ ደሬሳ"በባሕር ማዶ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአገራዊ ምክክሩ የራሳቸውን ተወካዮችና አገራዊ አጀንዳዎችን አቅርበው እንዲሳተፉ ይደረጋል" ፕ/ር መስፍን አርአያ