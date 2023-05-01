በአዲስ አበባ የሠራተኞች የገቢ ግብር እንዲቀነስ ለመጠየቅ በኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበር ኮንፌዴሬሽን የተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ተሰረዘ

በአዲስ አበባ የሠራተኞች የገቢ ግብር እንዲቀነስ ለመጠየቅ በኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበር ኮንፌዴሬሽን የተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ተሰረዘPlay06:47 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.91MB) የአቶ ግርማ የሺጥላ የቀብር ሥነ ሥርዓት በትውልድ ሥፍራቸው በሰሜን ሸዋ መሐል ሜዳ ከተማ ተፈፀመShareLatest podcast episodesኔትፍሊክስና ግብፅ በክሊዮፓትራ ነጭነትና ጥቁር የቆዳ ቀለም እየተወዛገቡ ነውየብድር ካርድ ለቁማር ጨዋታ እንዳይውል ድንጋጌ ሊወጣ ነውባለፉት ዘጠኝ ወራት ወደ ውጭ አገራት ከተላከ የእንጀራ ሽያጭ 28 ሚሊየን ዶላር ተገኘ"የሚሻለው በሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ከአገር የወጡትን ለመመለስ ከመሞከር በፊት፤ ከአገር የሚያስወጧቸውን ችግሮች ለመመለስ መሞከር ነው" - ኤዲ መካሻ