በአዲስ አበባ የሠራተኞች የገቢ ግብር እንዲቀነስ ለመጠየቅ በኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበር ኮንፌዴሬሽን የተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ተሰረዘ

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Credit: SBS Amharic

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የአቶ ግርማ የሺጥላ የቀብር ሥነ ሥርዓት በትውልድ ሥፍራቸው በሰሜን ሸዋ መሐል ሜዳ ከተማ ተፈፀመ

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ኔትፍሊክስና ግብፅ በክሊዮፓትራ ነጭነትና ጥቁር የቆዳ ቀለም እየተወዛገቡ ነው

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የብድር ካርድ ለቁማር ጨዋታ እንዳይውል ድንጋጌ ሊወጣ ነው

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ባለፉት ዘጠኝ ወራት ወደ ውጭ አገራት ከተላከ የእንጀራ ሽያጭ 28 ሚሊየን ዶላር ተገኘ

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"የሚሻለው በሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ከአገር የወጡትን ለመመለስ ከመሞከር በፊት፤ ከአገር የሚያስወጧቸውን ችግሮች ለመመለስ መሞከር ነው" - ኤዲ መካሻ