በፀጥታ መደፍረስ ሳቢያ በአማራ ክልል ከሶስት ሚሊየን በላይ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በዘንድሮው የትምህርት ዘመን መመዝገብ አልቻሉም

በፀጥታ መደፍረስ ሳቢያ በአማራ ክልል ከሶስት ሚሊየን በላይ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በዘንድሮው የትምህርት ዘመን መመዝገብ አልቻሉምPlay07:34 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.8MB) በእሥራኤል የአየር ጥቃት በጋዛ ትልቁ የስደተኞች ካምፕ በደርዘኖች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን ተገደሉታካይ ዜናዎችየደን ቃጠሎየፊፋ 2026 የዓለም ዋንጫSBSShareLatest podcast episodesየኦፕተስ የስልክና ኢንተርኔት መቋረጥ የአውስትራሊያን የሳይበር ደህንነት ተጋላጭነት አመላክቷል ተባለለግል ብድር ለማመልከት ማጤን ያለብዎት መቼ ነው?ማርክ ዛህራ ዳግም የሜልበርን ዋንጫ አሸናፊ ሆነ"በኦሮሞ ፍልሰትና መስፋፋት ወቅት መንግሥታት የተመሠረቱት ሰጥቶ በመቀበል ነው" ዶ/ር ደረሰ አየናቸው