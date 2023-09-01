የአውስትራሊያ ግሪንስ ፓርቲ የጡረታ አበል ክፍያ የወሊድ ፈቃድ ላይ እንዲታከል ጠየቀ

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Credit: SBS Amharic

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ፖፕ ፍራንሲስ ሞንጎሊያን ለመገንዘብ ውስጣዊ ስሜቶችን ማድመጥ እንደሚያሻ ተናገሩ

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"የሜልበርን ፉትስክሬይ ክፍለ ከተማ ትንሽይቱ ኢትዮጵያ አስመስለናታል፤ አዲሱ ዓመት የመተሳሰብና የፍቅር ይሁንልን" የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር

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የኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን የሕዳሴ ግድብ ድርድር አዲስ አበባ ላይ ይቀጥላል

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"የኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ ግንኙነት ፍፁም እህትማማችነት፣ አጋርነትና የፓን አፍሪካኒዝም መሠረት ላይ የተመሠረተ ጠንካራ ግንኙነት ነው" አምባሳደር ዶ/ር ሙክታር ከድር

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"የኢትዮጵያ የብሪክስ አባልነት ተደማጭነቷን ይጨምራል፤ የተሻለ የኢኮኖሚና የገበያ አማራጭ ያስገኝላታል" አምባሳደር ዶ/ር ሙክታር ከድር