የአውስትራሊያ ግሪንስ ፓርቲ የጡረታ አበል ክፍያ የወሊድ ፈቃድ ላይ እንዲታከል ጠየቀ

የአውስትራሊያ ግሪንስ ፓርቲ የጡረታ አበል ክፍያ የወሊድ ፈቃድ ላይ እንዲታከል ጠየቀPlay07:11 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.3MB) ፖፕ ፍራንሲስ ሞንጎሊያን ለመገንዘብ ውስጣዊ ስሜቶችን ማድመጥ እንደሚያሻ ተናገሩShareLatest podcast episodes"የሜልበርን ፉትስክሬይ ክፍለ ከተማ ትንሽይቱ ኢትዮጵያ አስመስለናታል፤ አዲሱ ዓመት የመተሳሰብና የፍቅር ይሁንልን" የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበርየኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን የሕዳሴ ግድብ ድርድር አዲስ አበባ ላይ ይቀጥላል"የኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ ግንኙነት ፍፁም እህትማማችነት፣ አጋርነትና የፓን አፍሪካኒዝም መሠረት ላይ የተመሠረተ ጠንካራ ግንኙነት ነው" አምባሳደር ዶ/ር ሙክታር ከድር"የኢትዮጵያ የብሪክስ አባልነት ተደማጭነቷን ይጨምራል፤ የተሻለ የኢኮኖሚና የገበያ አማራጭ ያስገኝላታል" አምባሳደር ዶ/ር ሙክታር ከድር