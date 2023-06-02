የብሪክስ የልማት ባንክ አማራጭ ዓለም አቀፍ ገንዘብ ጠቀሜታን አስመልክቶ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ገለጣ አደረገ

የብሪክስ የልማት ባንክ አማራጭ ዓለም አቀፍ ገንዘብ ጠቀሜታን አስመልክቶ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ገለጣ አደረገPlay10:45Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.72MB) ሮጀር ኩክ ማክሰኞ ዕለት የምዕራብ አውስትራሊያ ፕሪሚየር ሊሆኑ ነውShareLatest podcast episodesየፌዴራል ፍርድ ቤት የአውስትራሊያ የላቀ የጦር ሜዳ ጅብዱ ሜዳል ተሸላሚ ወታደር አፍጋኒስታን ውስጥ የጦር ወንጀሎች ፈፅሟል ሲል በየነ#2 Declining invitations | New Year's Eve"የኢትዮጵያ አየር መንገድ የማኅበረሰብ እንቅስቃሴዎችን ስፖንሰር ለማድረግና የቡድን ቲኬት ቅናሽ ለማድረግ ፈቃደኛ መሆኑን ለማረጋገጥ እወዳለሁ" ኢንጂነር ተሊላ ደሬሳ"የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሲንጋፖር በረራውን ጀምሯል፤ ከኢትዮጵያ ወደ አውስትራሊያም ለመብረር አስቧል" ኢንጂነር ተሊላ ደሬሳ