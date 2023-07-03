አዲስ የተቋቋመው ብሔራዊ ፀረ ሙስና ኮሚሽን “ፍርሃት አልባና ፍትሕዊ” ሆኖ እንደሚሠራ አስታወቀ

አዲስ የተቋቋመው ብሔራዊ ፀረ ሙስና ኮሚሽን “ፍርሃት አልባና ፍትሕዊ” ሆኖ እንደሚሠራ አስታወቀPlay09:36 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.01MB) ሁለት የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶች ፍትሕና ተጠያቂነት ሳይካሔድ ዩናይትድ ስቴትስ ለኢትዮጵያ የምጣኔ ሃብትና ረድዔት መንገዶችን መክፈቷ አግባብ አይደለም ሲሉ ቅሬታቸውን አሰሙ።ShareLatest podcast episodesበኢትዮጵያ በ2022 ብቻ ከ200 ሺህ በላይ ሰዎች በረሃብና ከረሃብ ጋር በተያያዙ በሽታዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸው ተገለጠየናይዶክ ሳምንት ክብረ በዓል በአገረ አውስትራሊያየነባር ዜጎች ሚኒስትር አውስትራሊያውያን በድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔ የይሁንታ ድምፃቸውን እንዲቸሩ ጠየቁ# 7 How to say you don't have money | Financial hardship assistance