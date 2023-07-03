አዲስ የተቋቋመው ብሔራዊ ፀረ ሙስና ኮሚሽን “ፍርሃት አልባና ፍትሕዊ” ሆኖ እንደሚሠራ አስታወቀ

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Credit: SBS Amharic

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ሁለት የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶች ፍትሕና ተጠያቂነት ሳይካሔድ ዩናይትድ ስቴትስ ለኢትዮጵያ የምጣኔ ሃብትና ረድዔት መንገዶችን መክፈቷ አግባብ አይደለም ሲሉ ቅሬታቸውን አሰሙ።

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በኢትዮጵያ በ2022 ብቻ ከ200 ሺህ በላይ ሰዎች በረሃብና ከረሃብ ጋር በተያያዙ በሽታዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸው ተገለጠ

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